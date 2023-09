Unternehmensprofil

Die 2011 gegründete CrowdStrike Holdings, Inc. ist mit ihrer Security Cloud in der Sicherheitsbranche aktiv. Mit ihrer Falcon-Plattform verfügt das Unternehmen über die nach eigenen Angaben erste mandantenfähige, Cloud-native, intelligente Sicherheitslösung, die Workloads in lokalen, virtualisierten und Cloud-basierten Umgebungen schützen kann, die ganz unterschiedlichen Endpunkten (wie Desktops, Laptops, Servern und IoT-Geräten) ausgeführt werden. Die Lösung profitiere von Crowdsourcing und Skaleneffekten, wodurch, so heißt es, die KI-Algorithmen einzigartig effektiv sind. Angeboten werden die Falcon-Plattform und die rund 20 Cloud-Module über ein SaaS-Abonnementmodell, das u.a. die Bereiche Workload-Sicherheit für Unternehmen, Sicherheits- und Schwachstellenmanagement, Managed Security Services, IT Operations Management, Threat Intelligence Services, Identitätsschutz und Protokollmanagement abdeckt.

Offizielle Webseite: www.crowdstrike.com