CrowdStrike
Aktuelle Nachrichten zu CrowdStrike
dpa-AFX News zu CrowdStrike
Kennzahlen (in USD)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|7,24
|5,95
|4,81
|3,95
|3,06
|Nettogewinn (Mrd)
|1,64
|1,28
|-0,16
|-0,02
|0,09
|Gewinn/Aktie
|0,34
|0,16
|-0,65
|-0,08
|0,37
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|122,14
|154,94
|-
|-
|197,64
|KUV
|27,67
|33,35
|21,45
|23,55
|21,96
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die 2011 gegründete CrowdStrike Holdings, Inc. ist mit ihrer Security Cloud in der Sicherheitsbranche aktiv. Mit ihrer Falcon-Plattform verfügt das Unternehmen über die nach eigenen Angaben erste mandantenfähige, Cloud-native, intelligente Sicherheitslösung, die Workloads in lokalen, virtualisierten und Cloud-basierten Umgebungen schützen kann, die ganz unterschiedlichen Endpunkten (wie Desktops, Laptops, Servern und IoT-Geräten) ausgeführt werden. Die Lösung profitiere von Crowdsourcing und Skaleneffekten, wodurch, so heißt es, die KI-Algorithmen einzigartig effektiv sind. Angeboten werden die Falcon-Plattform und die rund 20 Cloud-Module über ein SaaS-Abonnementmodell, das u.a. die Bereiche Workload-Sicherheit für Unternehmen, Sicherheits- und Schwachstellenmanagement, Managed Security Services, IT Operations Management, Threat Intelligence Services, Identitätsschutz und Protokollmanagement abdeckt.
Offizielle Webseite: https://www.crowdstrike.com