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CrowdStrike

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WKN A2PK2R
ISIN US22788C1053
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 7,24 5,95 4,81 3,95 3,06
    Nettogewinn (Mrd) 1,64 1,28 -0,16 -0,02 0,09
    Gewinn/Aktie 0,34 0,16 -0,65 -0,08 0,37
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 122,14 154,94 - - 197,64
    KUV 27,67 33,35 21,45 23,55 21,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die 2011 gegründete CrowdStrike Holdings, Inc. ist mit ihrer Security Cloud in der Sicherheitsbranche aktiv. Mit ihrer Falcon-Plattform verfügt das Unternehmen über die nach eigenen Angaben erste mandantenfähige, Cloud-native, intelligente Sicherheitslösung, die Workloads in lokalen, virtualisierten und Cloud-basierten Umgebungen schützen kann, die ganz unterschiedlichen Endpunkten (wie Desktops, Laptops, Servern und IoT-Geräten) ausgeführt werden. Die Lösung profitiere von Crowdsourcing und Skaleneffekten, wodurch, so heißt es, die KI-Algorithmen einzigartig effektiv sind. Angeboten werden die Falcon-Plattform und die rund 20 Cloud-Module über ein SaaS-Abonnementmodell, das u.a. die Bereiche Workload-Sicherheit für Unternehmen, Sicherheits- und Schwachstellenmanagement, Managed Security Services, IT Operations Management, Threat Intelligence Services, Identitätsschutz und Protokollmanagement abdeckt.

    Offizielle Webseite: https://www.crowdstrike.com

    Aktionärsverteilung