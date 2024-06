Fondsmanager und Börsen-Legende Dr. Jens Ehrhardt verrät exklusiv, warum er US-Aktien jetzt verkaufen würde und welche Aktien Anleger stattdessen kaufen sollten. Zudem verrät er, wie das Sentiment an den Börsen aktuell wirklich aussieht:

„Liquidität ist nach wie vor das A und O für die Aktienmärkte““, verrät Dr. Jens Ehrhardt, Gründer von DJE Kapital. Und deswegen würden die hohen Zinsen ihre Wirkung schon noch entfalten. Anleger sollten daher genau darauf achten, was die Europäische Zentralbank EZB an diesem Donnerstag und die amerikanische Zentralbank FED am Mittwochabend kommende Woche verkünden.

Dr. Jens Ehrhardt: Das wird jetzt für die Börsen wichtig

Insgesamt sei es für Anleger nach wie vor sehr wichtig, antizyklisch zu handeln und auch Aktien zu kaufen, die nicht so teuer seien. Denn Jens Ehrhardt, der wohl erfahrenste Vermögensverwalter Deutschlands, achtet stark auf das Sentiment an den Börsen. Deshalb wird er im Moment wohl Nvidia Aktien eher nicht kaufen, Tesla Aktien schon gar nicht. Die Nvidia-Aktien waren zuletzt aufgrund starker Quartalsergebnisse nochmals deutlich gestiegen. Doch mit einem KGV von 40 für das Jahr 2025 erscheint die Aktie dann doch etwas teuer. Und die Tesla-Aktie befindet sich seit geraumer Zeit in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Denn „Wachstums-Aktien brauchen niedrige Zinsen“, wie der Fondsmanager verrät.

Sie wollen auch so investieren wie die Superstars der Börse? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top-Positionen von Investoren wie Warren Buffett, Ken Fisher & Co.setzt

Auf diese Aktien setzt Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt jetzt

Grundsätzlich hält Jens Ehrhardt US-Aktien für weniger aussichtsreich als Aktien in Europa. Dafür sollte nach seiner Auffassung die Schwäche des US-Verbrauchers maßgeblich sein. Denn überraschend sagt Ehrhardt, dass der Konsum sich in Deutschland besser entwickle als der in den USA. Zu seinen Favoriten zählen neben europäischen Aktien auch japanische Aktien. Und letztlich verrät Ehrhardt eine Kennzahl, auf die er bei Aktien ganz genau achtet.

Was dies für eine Kennzahl ist, ob die Wahlchancen von Donald Trump nach dessen Schuldspruch steigen oder fallen und was Ehrhardt von der aktuellen Situation in China hält - Ob die Wahlchancen von Donald Trump nach dessen Schuldspruch steigen oder fallen - das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Jens Ehrhardt.

Und lesen Sie danach auch: Morningstar verrät: Diese 10 Aktien sind stark unterbewertet und haben exzellente Aussichten