Eine Krise jagt die nächste – doch Anleger muss das nicht zwingend Nerven kosten. Denn es gibt bestimmte Aktien, auf die sich Anleger auch in unruhigen Zeiten verlassen können

Die Krisen scheinen kein Ende zu finden. Wirtschaftliche und geopolitische Spannungen, Kriege und vieles mehr treiben ihr Unwesen. Das macht die Börsen unsicherer und Aktienkurse reagieren schneller auf bestimmte Neuigkeiten.



Viele Anleger blicken daher mehrmals am Tag aufs Depot für den Fall, dass sie bei ihren Investitionen umschichten müssen. Doch es gibt bestimmte Aktien, auf die auch in schwierigen Zeiten Verlass ist und die ihren Anleger daher ruhige Stunden schenken. Doch um welche handelt es sich dabei?

Mit diesen bestimmten Aktien müssen Sie sich keine Sorgen machen

Bestimmte Aktien können zu solchen unsicheren Zeiten sogar profitieren. So oder so halten sie sich aber zumindest stabil. 18 davon hat BÖRSE ONLINE im Stabile Werte Index zusammengefasst. Rohstoffproduzenten wie Barrick Gold (Edelmetalle), Cameco (Uran), K+S (Düngemittel) und Rio Tinto (Eisenerz, Kupfer) schützen ebenso wie der Nahrungsmittelhersteller Nestlé vor Inflation, da sie Preiserhöhungen durchsetzen können. Die norwegische Ölgesellschaft Equinor investiert verstärkt in regenerative Energien, die durch die knapper werdenden Ressourcen und die explosionsartig gestiegenen Energiekosten an Bedeutung gewinnen. Daher sind auch die Aktien des belgischen Spezialisten für die Wartung von Offshore-Windkraftanlagen Ackermans & van Haaren, des deutschen Baustoffhändlers und Solarparkbetreibers Baywa oder des grünen Energieversorgers Ørsted aus Dänemark enthalten.

Von steigenden Ausgaben für Verteidigung und IT-Sicherheit sollten Unternehmen wie Rheinmetall, Microsoft und Palo Alto Networks profitieren. Abgerundet wird das Portfolio durch breit diversifizierte Investmentgesellschaften wie Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett und Investor AB, in der die Beteiligungen der schwedischen Milliardärsfamilie Wallenberg gebündelt sind.

Mehr zum Index finden Sie hier

Bei der Auswahl der Einzelwerte wurde darauf geachtet, die Investments über krisenresistente Branchen, verschiedene Rohstoffklassen und Währungsräume hinweg breit zu streuen.

Alle Aktien sind anfangs mit fünf Prozent identisch gewichtet, abgerundet wird das Portfolio durch einen zehnprozentigen Goldanteil, der über das börsengehandelte Xetra-Gold abgebildet wird. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft und auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt.

Den Index können Anleger 1:1 über ein Indexzertifikat (WKN: DA0ABL, ISIN: DE000DA0ABL9) abbilden.

Passend für jeden Anlegertyp finden Sie hier von unseren Experten empfohlene Anlageprodukte auf den Index. Nach der Auswahl des Produktes kopieren Sie die hinterlegte WKN und fügen diese bei Ihrem Broker in das entsprechende Kaufen-Feld ein.

