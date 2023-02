Der für Deutschland maßgeblich Gas-Future TTF ist am Freitag erstmals seit Sommer 2021 unter die 50-Euro-Marke gefallen. BÖRSE ONLINE hatte kurz nach dem Höchststand Ende August 2022 spekulativ veranlagte Anleger zu einem Gas-Short geraten, um von wahrscheinlich fallenden Gaspreisen zu profitieren. Nun ist die Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen.



Der Preis für europäisches Erdgas fällt seit Monaten. Am Freitag ist der Preis für den richtungsweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat erstmals seit gut eineinhalb Jahren unter die Marke von 50 Euro je Megawattstunde gerutscht. Im Tief wurden am Vormittag 49,50 Euro notiert, das ist der tiefste Stand seit August 2021.



Infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine waren die Erdgas-Preise im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. In der Spitze wurden Preise von mehr als 300 Euro gezahlt, nachdem die Bundesregierung damals mit dem Ende russischer Gaslieferungen massiv Gas aufkaufte. In den Jahren zuvor hatte Erdgas längere Zeit nur um die 20 Euro gekostet. Die einst hohe Abhängigkeit von russischem Gas hatte zu einer Energiekrise geführt.



TradingEconomics.com 12-Monats-Chart Gaspreis (TTF-Future in Euro je Megawattstunde)

Der aktuelle Preisrückgang, der sich bereits seit vergangenen Sommer vollzieht, geht vor allem auf gut gefüllte Erdgasspeicher, hohe Importe auch von Flüssiggas und eine wetterbedingt recht niedrigere Nachfrage zurück. Hinzu kommen Einsparungen vor allem in der Industrie, die aus Kostengründen weniger herstellt.



Mehr als 150 Prozent mit Gas-Short-ETC



BÖRSE ONLINE hatte kurz nach dem Höchststand der Gaspreise Ende August 2022 mutigen Anlegern zu einem Gas-Short-Produkt geraten (siehe Artikel von Marian Kopocz). Das dort erwähnte Short-ETC auf den Bloomberg Natural Gas Subindex (ISIN: JE00B24DKH53) kostete seinerzeit gut 100 Euro pro Stück. Am heutigen Freitag-Vormittag wurde das Teil bei 257 Euro gehandelt.



BÖRSE ONLINE empfiehlt: Nach einem Kursanstieg von mehr als 150 Prozent in weniger als sechs Monaten ist nun die Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen. Das Potenzial für weiter fallende Gaspreise erscheint begrenzt.

Wer aber weiter dem Thema treu bleiben möchte, der schaut sich den BÖRSE ONLINE Flüssiggas-Index an.

(Mit Material von dpa-AFX)