Die zehn reichsten Menschen der Welt besitzen derzeit zusammen ein geschätztes Vermögen von etwa 1,5 Billionen US-Dollar. Zur Veranschaulichung: Das ist so viel Geld, dass Sie sich davon jeden Tag eine Million Dollar auszahlen lassen könnten und das über 4000 Jahre lang.

Das Besondere: Zwei Drittel aller Milliardäre haben laut der US-Finanzzeitschrift "Forbes" ihr Vermögen selbst aufgebaut. Die Überlegung liegt daher nahe: Wenn jemand weiß, wie man sein Geld vermehren kann, dann dürften es diese Superreichen sein.

Sie sind meist besser als der Markt -Warren Buffett nur als Beispiel angeführt. Der erklärte in seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre, dass die Aktie seines Investmentvehikels Berkshire Hathaway in den vergangenen Jahrzehnten bis 2023 durchschnittlich einen jährlichen Gewinn von 19,8 Prozent erzielte - fast doppelt so viel wie der S&P 500. Der brachte es "nur" auf 10,2 Prozent.

Nun wird Buffett in diesem Jahr 94 Jahre alt. Und ob Greg Abel, sein potenzieller Nachfolger, eine ähnliche Performance schafft, ist ungewiss. BÖRSE ONLINE entwickelte daher eine Idee: Ein diversifiziertes Depot mit einem Index, den wir den Best of Billionaires Index genannt haben. Man nehme die jeweils fünf am höchsten gewichteten Aktien der Investmentlegenden Warren Buffett, Bill Ackman und Ken Fisher, dazu die Top-Aktien aus der Stiftung von Bill Gates, packe sie in ein Depot und prüfe die Performance.

Beeindruckende Performance – mit diesem Index

Was wäre, wenn man seit 2006 in dieses Billionärs- Depot investiert hätte? Die Rückrechnung zeigt: Der Billionärs-Index hätte weit besser als alle großen Indizes in Deutschland und den USA abgeschnitten. Blicken wir auf die Zahlen: Während die Benchmark, der Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (ähnlich zum S &P 500) in den vergangenen fünf Jahren eine jährliche Performance von 14,5 Prozent aufweist, bringt es der Best of Billionaires Index auf stattliche 17,88 Prozent.

Doch nicht nur das: Der Index lief nicht nur in guten Börsenphasen besser als der Markt, sondern auch in schlechten. So erzielte er im Jahr 2023 eine Performance von mehr als 30 Prozent, bei der Benchmark waren es knapp über 27 Prozent. Im schwierigen Jahr 2022 hingegen hätte der Index nur etwa 14 Prozent im Minus gelegen, bei der Benchmark waren es hingegen fast 20 Prozent.

Dasselbe lässt sich auch 2018 beobachten. Während die Benchmark über vier Prozent im Minus lag, wären es beim Billionaires-Index nur minus 0,58 Prozent gewesen.

Insgesamt hätte sich das eingesetzte Kapital seit 2006 versiebenfacht. Zum Vergleich: Der DAX hat sich im gleichen Zeitraum "nur" verdreifacht, der S&P 500 "nur" fast vervierfacht. Mit 150 000 Euro Einsatz wäre man zwar nicht zum Milliardär, aber zumindest zum Millionär geworden.

Aktuell sind im Index 17 Aktien vertreten: Techgiganten wie Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Nvidia, aber auch eher Exoten wie Chipotle Mexican Grill, Restaurant Brands, Hilton Worldwide oder Howard Hughes, dazu Dauerläufer wie Berkshire Hathaway B, Canadian National Railway, Carterpillar, und Waste Management und natürlich die Buffett- Favoriten American Express, Bank of America, Chevron und Coca-Cola.

Reich mit den Reichen Theoretisch müsste der Index natürlich aus 20 Aktien bestehen -er beinhaltet die fünf Top-Aktien der vier Milliardäre, deren Portfolios besonders transparent einsehbar sind. Aktuell enthält der Index aber nur 18 Aktien, denn die Papiere der Unternehmen Microsoft und Apple befinden sich zweimal unter den Top-Positionen. Sie werden daher im Index doppelt gewichtet.

Da sich die Zusammensetzung des Index an den 13F-Einreichungen orientiert, die Investmentmanager mit einem Anlagevolumen von über 100 Millionen US-Dollar jedes Quartal der amerikanischen Börsenaufsicht SEC offenlegen müssen, wird der Index alle drei Monate angepasst und neu gewichtet, sodass stets gewährleistet wird, dass die aktuellen Top-Positionen der Milliardäre auch immer enthalten sind.

Mit dem Best of Billionaires Indexzertifikat (WKN: DA0 AC5) von BÖRSE ONLINE können Sie unkompliziert in den Index investieren

