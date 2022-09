Immer mehr Strom in Deutschland stammt aus Erneuerbaren Energien. Eine neue Studie belegt diesen Trend. Wir zeigen, wie auch Anleger einfach davon profitieren können.

Chancen für Anleger

In Deutschland und auf der Welt geht der Trend weiterhin in Richtung Erneuerbare Energien. Immer mehr Strom dürfte aus diesen Quellen erzeugt werden. Dabei gibt es hier für Anleger die Chance, auf Windkraft-Aktien wie Orsted oder Nordex zu setzen, aber auch auf Solar-Aktien wie First Solar oder SolarEdge Technologies. Denn die Einspeisung aus Windkraft stieg im ersten Halbjahr 2022 um 18,1 Prozent auf einen Anteil von 25,7 Prozent und die Erzeugung von Solarstrom nahm um 20,1 Prozent auf einen Anteil von 11,2 Prozent zu.

Für Anleger kann ein Einzelinvestment in diese Zukunftsbranche noch etwas riskant sein. Deswegen hat die BÖRSE ONLINE-Redaktion den BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index aufgelegt. Alle vier genannten Aktien finden Sie beispielsweise in diesem Index, sowie insgesamt 16 gleichgewichtete Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Mit einem Indexzertifikat mit der WKN DA0ABH können Anleger somit breit gestreut in diesen Index investieren.

Übrigens hat dieser Index seit seiner Auflage im März 2022 bereits mehr als sechs Prozent Gewinn gebracht.