Bei vielen Herstellern von Halbleitern greift die Furcht vor einer sinkenden Nachfrage China-Geschäft um sich. Lohnt sich der Einstieg bei deutschen Titeln wie Infineon oder Aixtron gerade jetzt?

Die Angst vor China geht um. Zumindest bereitet der asiatische Markt im Moment Chipherstellern auf der ganzen Welt Sorgen, nachdem die chinesische Regierung heimische Elektrobauer wie BYD aufgefordert haben soll, mehr Chips von chinesischen Anbietern zu kaufen, wie Bloomberg aus vertraulichen Quellen erfahren haben will. In Deutschland gaben im Zuge der Ankündigung auch die Aktien von Konzernen wie Infineon oder Aixtron mehrere Prozentpunkte nach.

Eine Erholung scheint noch nicht in Sichtweite. Sind die Papiere für Anleger aber gerade jetzt ein Kauf oder ein zu heißes Eisen? Laut JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande ist das Risiko einer Konkurrenz durch lokale chinesische Unternehmen für Anbieter wie Infineon keine Kleinigkeit. Anleger sollten die Entwicklungen dort im Auge behalten. Analyst Andrew Gardiner von der US-Bank Citigroup schrieb zudem, dass aufgrund des schleppenden Chip-Zyklus die Expansion von Infineon noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen könnte. Es gibt aber auch ein paar positive Prognosen zu den deutschen Halbleiteraktien.

Alles schlecht bei Infineon?

Infineon selbst äußerte sich zuletzt in Bezug auf die China-Debatte optimistisch, dass das Gesamtwachstum des Unternehmens die negativen Auswirkungen dort ausgleichen könne.Die Analysten der Schweizer Großbank UBS sehen zwar auch in China langfristige Risiken für Infineon. Der Markt überschätzt den Angaben zufolge aber das Tempo, mit dem China die eigene Chipproduktion hochfahren kann. UBS rät bei der Aktien von Infineon weiter zum Kauf und beließ das Kursziel bei 46 Euro, was momentan einem Wachstum von etwa 46 Prozent entsprechen würde.

So schlecht sieht es bei Infineon also nicht aus. Wer dennoch lieber gleich in mehrere Chip-Titel investieren möchte, kann einen Blick auf den Chip Power Index von BÖRSE ONLINE werfen. Der Index umfasst die aus Sicht der Redaktion 15 vielversprechendsten Aktien aus der Wachstumsbranche. Neben dem angesprochenen Infineon sind auch die Aktien von Nvidia und TSMC dabei.

Aixtron mit Potenzial

Ebenfalls um die 46 Prozent Upside sind laut Analystenkonsens derzeit beim MDAX-Titel Aixtron noch drin. Eine Mehrheit der Experten rät weiter zum Kauf, obwohl der Aktienkurs seit den jüngsten Quartalszahlen und einem verhaltenen Ausblick ein gutes Stück nach unten rutschte. Zudem belasten aktuell Spekulationen um einen möglichen Verlust von Wolfspeed als Kunden im Geschäft mit Anlagen für die Herstellung von Siliziumkarbid (SiC)-Bauelementen das Papier.

Aixtron selbst hatte aber für 2024 eine Wachstumsdelle signalisiert und rechnet, angetrieben von den nächsten E-Auto-Innovationen, schon 2025 mit einem signifikanten Erlöszuwachs. Damit wäre die besagte "Delle" für Anleger jetzt ein günstiger Einstieg.

