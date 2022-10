Halbleiterwerte haben an den Börsen deutlich korrigiert. Auf lange Sicht bieten sich für Anleger damit Einstiegschancen bei Chip-Aktien. Worauf es zu achten gilt. Von Florian Hielscher

Für die Branche war es ein wichti­ges Lebenszeichen: Das Unterneh­men ASML, mit seinen Lithografie­systemen einer der wichtigsten Zulieferer der Halbleiterindustrie, konnte bes­sere Quartalsergebnisse vorlegen als erwartet. Dazu rechnen die Niederlän­der mit einer weiterhin hohen Nach­ frage. Selbst mögliche Beschränkungen für den Export nach China hätten nur begrenzten Einfluss auf den Lieferplan für das kommende Jahr. An der Börse wurde die Meldung mit Erleichterung aufgenommen. Die Aktie von ASML legte zu und zog andere Branchenver­treter mit nach oben.

Trendwende bei Chip-Aktien?

Damit gelang dem Sektor ein erster Schritt auf dem Weg zur Wende. Seit Wochen verlieren die Aktien der Chip­hersteller massiv an Wert. Die Angst vor einer weitreichenden Abkühlung der Weltwirtschaft trifft Halbleiterwerte hart, gilt die Branche doch als verlässli­cher Frühindikator für die Lage der Wirtschaft. Dadurch stehen die Papiere mittlerweile stark ausgebombt da. Da­ bei führt bei etlichen Zukunftsfeldern kein Weg an Halbleitern vorbei. Chips sind der Rohstoff für den digitalen tech­nologischen Fortschritt etwa beim au­tonomem Fahren, in der Cloud oder im Internet der Dinge. Auch das Parallel­universum Metaverse ist ohne leistungs­starke Halbleiter undenkbar.

Favoriten in der Halbleiter-Branche

Doch die gegenwärtige Situation könnte sich bessern. Denn der welt­weite Bedarf an Chips bleibt hoch. Jüngst teilte der weltgrößte Automobil­hersteller Toyota mit, seine Jahresziele bei produzierten Autos zu verpassen und einige Produktionslinien in japa­nischen Werken auszusetzen. Der Grund: unter anderem die Knappheitvon Halbleitern.

An der hohen Nachfrage wird sich künftig wenig ändern. Für langfristig orientierte Anleger bietet die Schwäche somit eine Einstiegsgelegenheit. Um das Risiko eines Einzelinvestments zu mei­den und entlang der Wertschöpfungs­kette der Chipindustrie zu partizipie­ren, hat die Redaktion 15 spannende Ak­tien identifiziert und im BÖRSE ONLINE Chip Power Index gebündelt.

Dieser Artikel erschien zuerst in Euro am Sonntag 43/2022. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.