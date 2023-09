Unternehmensprofil

ASML Holding NV ist einer der weltweit führenden Anbieter von optischen Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie. Der Konzern stellt komplexe Maschinen her, die für die Produktion von Chips und Integrated Circuits (IC) notwendig sind. Die Step & Scan-Systeme verbinden Steck- und Fotoscan-Technologie. ASML deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung, dem Entwurf über die Herstellung bis hin zum Vertrieb und Service ab. Zu den ASML-Kunden zählen die größten Halbleiterproduzenten. Produktions- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in den Niederlanden, China, Korea, Taiwan und den USA. Insgesamt ist der Konzern mit mehr als 60 Verkaufs- und Service-Repräsentanzen in rund 16 Ländern aktiv.

Offizielle Webseite: www.asml.com