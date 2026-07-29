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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

ASML

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WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 53,84 42,96 32,67 28,26 27,56
    Nettogewinn (Mrd) 19,34 14,66 9,61 7,57 7,84
    Gewinn/Aktie 51,51 38,37 24,73 19,25 19,91
    Dividende/Aktie 11,73 9,14 7,50 6,40 6,10
    Rendite (%) 0,82 0,64 0,81 0,94 0,89
    KGV 28,07 37,69 37,26 35,26 34,24
    KUV 10,09 12,83 - 9,44 9,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    ASML Holding NV ist einer der weltweit führenden Anbieter von optischen Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie. Der Konzern stellt komplexe Maschinen her, die für die Produktion von Chips und Integrated Circuits (IC) notwendig sind. Die Step & Scan-Systeme verbinden Steck- und Fotoscan-Technologie. ASML deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung, dem Entwurf über die Herstellung bis hin zum Vertrieb und Service ab. Zu den ASML-Kunden zählen die größten Halbleiterproduzenten. Produktions- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in den Niederlanden, China, Korea, Taiwan und den USA. Insgesamt ist der Konzern mit mehr als 60 Verkaufs- und Service-Repräsentanzen in rund 16 Ländern aktiv.

    Offizielle Webseite: https://www.asml.com

    Aktionärsverteilung