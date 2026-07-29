ASML
Aktuelle Nachrichten zu ASML
dpa-AFX News zu ASML
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|53,84
|42,96
|32,67
|28,26
|27,56
|Nettogewinn (Mrd)
|19,34
|14,66
|9,61
|7,57
|7,84
|Gewinn/Aktie
|51,51
|38,37
|24,73
|19,25
|19,91
|Dividende/Aktie
|11,73
|9,14
|7,50
|6,40
|6,10
|Rendite (%)
|0,82
|0,64
|0,81
|0,94
|0,89
|KGV
|28,07
|37,69
|37,26
|35,26
|34,24
|KUV
|10,09
|12,83
|-
|9,44
|9,76
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
ASML Holding NV ist einer der weltweit führenden Anbieter von optischen Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie. Der Konzern stellt komplexe Maschinen her, die für die Produktion von Chips und Integrated Circuits (IC) notwendig sind. Die Step & Scan-Systeme verbinden Steck- und Fotoscan-Technologie. ASML deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung, dem Entwurf über die Herstellung bis hin zum Vertrieb und Service ab. Zu den ASML-Kunden zählen die größten Halbleiterproduzenten. Produktions- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in den Niederlanden, China, Korea, Taiwan und den USA. Insgesamt ist der Konzern mit mehr als 60 Verkaufs- und Service-Repräsentanzen in rund 16 Ländern aktiv.
Offizielle Webseite: https://www.asml.com