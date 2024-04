Selbst der mächtigste Chef der Welt sieht es als unausweichlich: KI wird die Menschheit enorm beeinflussen. Mit welchen Aktien Sie von Anfang an größtmöglich mit profitieren

Die Begeisterung für das Thema bleibt ungebrochen: Künstliche Intelligenz (KI). Noch immer ziehen zahlreiche Aktien, die damit in Verbindung gebracht werden, die Märkte nach oben und die Menschen erkennen immer mehr, welch hohen Einfluss die Technologie auf unser aller Leben haben wird.

Auch der wohl mächtigste Chef der Welt, Jamie Dimon, legt nun die Karten auf den Tisch. Jamie Dimon ist der CEO der größten Bank der Welt, JP Morgan. Das Besondere: Der 68-jährige ist seit 2006 in dieser Position, behielt seinen Job damit auch während der Finanzkrise.

Mächtigster CEO zu KI: Die Folgen werden außergewöhnlich sein

Jüngst berichtete „CNBC“ über seinen Brief an die Aktionäre – und hier adressierte er das Thema KI an erster Stelle. „Wir kennen zwar nicht die volle Wirkung oder das genaue Tempo, mit dem KI unser Geschäft verändern wird - oder wie sie sich auf die Gesellschaft insgesamt auswirken wird -, aber wir sind fest davon überzeugt, dass die Folgen außergewöhnlich sein werden".

Nicht nur das: Die Auswirkungen werden „möglicherweise genauso umwälzend sein wie einige der größten technologischen Erfindungen der letzten hundert Jahre: Man denke nur an die Druckerpresse, die Dampfmaschine, die Elektrizität, die Computertechnik und das Internet."

Auch auf Veränderungen im eigenen Hause geht er ein: „Wir gehen davon aus, dass unser Einsatz von KI im Laufe der Zeit das Potenzial hat, praktisch jeden Arbeitsplatz zu erweitern und sich auch auf die Zusammensetzung unserer Belegschaft auszuwirken", so Dimon. „Sie kann bestimmte Berufskategorien oder Rollen reduzieren, aber sie kann auch neue schaffen.“

Mit diesen KI-Aktien von Anfang an profitieren

Fest steht: Beim Thema künstliche Intelligenz handelt es sich nicht nur um einen kurzfristigen Hype, sondern um ein langfristiges Thema, das unsere Welt schon heute doch auch in Zukunft beeinflussen wird. Für Anleger ergeben sich dabei große Chancen an den Börsen.

Doch auf welchen Kandidaten sollte man beim Thema KI setzen? Die gute Nachricht: Sie müssen sich gar nicht erst entscheiden. Denn mit dem KI-Index von BÖRSE ONLINE können Sie auf einen Schlag auf einige der besten Aktien der Branche setzen.

Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.





