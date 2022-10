Die Weltbevölkerung wächst. Und in Krisenzeiten ist Nahrung wertvoller denn je. Anleger setzen auf einen Langfristtrend.

Nahrungsmittel sind unverzichtbar. Während der sonstige Konsum wie etwa Urlaubsreisen in konjunkturell schwierigeren Wirtschaftsphasen vielfach zurückgefahren wird, müssen Menschen immer essen. Laut Aussage vieler Experten ist die Agrarbranche deshalb vergleichsweise stabil, sie hängt wenig an den konjunkturellen Entwicklungen.

So haben beispielsweise die jüngsten Ergebnisse des Saatgutherstellers KWS Saat bewiesen, dass sich die Geschäfte der Vertreter der Branche trotz Krieg und Turbulenzen hervorragend entwickeln können. Die Saatgutverkäufe der Niedersachsen in Europa, den USA und Brasilien stiegen kräftig an. Im Geschäftsjahr, das bereits im Juni endete, erzielte KWS nach endgültigen Zahlen ein Umsatzplus von rund 18 Prozent bei einer Vorsteuergewinnmarge von rund zehn Prozent. Auch im neuen Geschäftsjahr rechnet KWS mit anhaltendem Wachstum.

So investieren Anleger in den Megatrend Agrar und Nahrung

Die Branche profitiert dabei von einem Langfristtrend. Durch die stetig wachsende Weltbevölkerung nimmt der Bedarf an Lebensmitteln zu, die Branche bleibt im Wachstumsmodus.

Der BO-Index Agrar und Nahrung mit der WKN: DA0ABQ setzt breit gestreut auf diesen Bereich. Der Investmentansatz ist diversifiziert und global angelegt. Im Portfolio sind Firmen, die sich rund um die Wertschöpfungskette von Nahrungsmitteln bewegen — vom Anbau bis zum fertigen Produkt. Entsprechend reicht die Palette von Produzenten für Saatgut oder Dünger (Nutrien, OCI) über Hersteller von Landmaschinen (Deere, Agco) und Bewässerungsanlagen (Lindsay) bis hin zur Produktion von fertigen Lebensmitteln (Nestlé und Unilever). Der Bereich Nahrungsmittel erstreckt sich dabei über Unternehmen für Zusatzstoffe (DSM) und Gewürze (McCormick) bis zu Tiefkühlkost (Conagra).

Die 20 Werte des Index sind zu Beginn mit fünf Prozent gleichgewichtet. Einmal im Jahr erfolgt ein Rebalancing der Positionen. Dividenden werden aufgrund der Konstruktion des Index wieder reinvestiert.

