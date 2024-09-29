Unternehmensprofil

Die KWS SAAT SE & Co. KGaA ist auf die Züchtung, die Produktion und den Vertrieb von Saatgut für ein breites Portfolio von Kulturarten spezialisiert, wobei Zuckerrüben, Mais, Getreide, Ölsaaten und Gemüse hervorgehoben werden. Damit wird Landwirten die gesamte Wertschöpfungskette von der Züchtung bis zur Produktberatung angeboten. Als Kernkompetenz bezeichnet KWS die Züchtung neuer, leistungsfähiger Sorten. Diese seien nicht nur an die regionalen Gegebenheiten angepasst, sondern auch auf einen geringen Ressourcenverbrauch ausgerichtet, wird betont. Die Aktivitäten sind in die vier Geschäftssegmente Mais, Zuckerrüben, Getreide, Gemüse sowie ein Corporate-Segment gegliedert. Mit mehr als 70 Standorten weltweit und einer Präsenz in rund drei Dutzend Ländern sieht sich das Unternehmen als eines der führenden Anbieter in der Pflanzenzüchtung.

Offizielle Webseite: https://www.kws.de