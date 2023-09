Unternehmensprofil

Die KWS SAAT SE & Co. KGaA gehört zu den international führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Saatzucht. Schwerpunktmäßig konzentriert sich die Gesellschaft auf den Bereich der Nutzpflanzen wie Zuckerrüben, Mais, Getreide, Futter, Öl- und Eiweißpflanzen, Rasengräser und Kartoffeln. Zur Produktpalette zählen Saatgut für den ökologischen und konventionellen Landbau, aber auch gentechnisch veränderte Sorten. Zudem ist KWS in den angrenzenden Geschäftsfeldern landwirtschaftliche Beratung sowie Saatgutaufbereitungsanlagen tätig. Das operative Geschäft untergliedert sich in die vier Segmente "Zuckerrüben", "Mais", "Gemüse" sowie "Getreide". Im Segment "Corporate" verblieben die Dienstleistungen für Dritte. Zu KWS gehören mehr als 60 voll- und at-equity-konsolidierte Töchter und Beteiligungen in zahlreichen Ländern, u.a. in der Türkei, Ungarn, Rumänien, China und den USA.

Offizielle Webseite: www.kws.de