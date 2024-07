Dieser Milliardär scheint von seiner Investition überzeugt zu sein: Denn sein Geld setzt er auf gerade einmal sieben Aktien, die nicht nur hohe Kursgewinne bescheren, sondern auch noch jedes Jahr ein Vermögen an Dividenden einbringen. Um welche Aktien handelt es sich?

Dieser Milliardär ist an der Wall Street bekannt wie ein bunter Hund: Bill Ackman (58) ist nämlich der Gründer und CEO des milliardenschweren Hedgefonds Pershing Square Capital Management. Seine Investitionen brachten ihm ein Vermögen, das derzeit von "Forbes" auf rund 9,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Fast elf Milliarden US-Dollar managt der Milliardär in seinem Portfolio. Das Besondere: Darin befinden sich gerade einmal sieben Aktien.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Auf diese 7 Aktien setzt Bill Ackman – und so viel Dividende kassiert er mit ihnen

Wie auch andere Hedgefonds mit einem bestimmten Anlagevolumen, muss auch Ackman jedes Quartal der amerikanischen Börsenaufsicht SEC offenlegen, auf welche Aktien er setzt. Zum Glück für Privatanleger: Sie können so mitverfolgen, auf welche Aktien der Milliardär aktuell ein Auge geworfen hat.

Doch das Besondere: Bill Ackman setzt gerade einmal auf sieben Aktien, und genau genommen, sind es sogar nur sechs Unternehmen. Denn dabei handelt es sich um Chipotle Mexican Grill, Hilton Worldwide, Restaurant Brands International, Alphabet C, Howard Hughes, Canadian Pacific Railway und die Alphabet A Aktie.

Das Geniale: Hilton Worldwide, Restaurant Brands International und Canadian Pacific Railway zahlen auch noch Dividenden. Und erst dieses Jahr kündigte die Google-Mutter Alphabet an, ebenfalls eine Dividende von 0,88 US-Dollar für das Jahr auszuschütten. Rechnet man also Bill Ackmans Aktienbestände auf diese Dividenden an, so verdient er pro Jahr allein mit der Dividende seiner Handvoll Aktien fast 79 Millionen US-Dollar.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C).