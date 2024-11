Dieser Milliardär hat im vergangenen Quartal erneut massiv bei diesen günstigen Aktien zugeschlagen und setzt damit auf eine riesige Comeback-Chance, die von einem Großteil der WallStreet ignoriert wird. Doch kann es sich jetzt lohnen hier zu kaufen?

David Tepper ist kein Unbekannter sowohl in der Finanzszene als auch in der allgemeinen Öffentlichkeit. Der ehemalige Hedgefondsmanager ist unter anderem der Besitzer des NFL-Football-Teams Carolina Panthers und damit ein bekannter Name, auch in Deutschland.

Dank der neuen 13F Filings kann man übrigens auch einen Blick in das Portfolio von Tepper werfen. Dabei zeigt sich: Der Milliardär setzt weiterhin auf eine riesige Comeback-Chance.

Milliardär kauft diese billigen Aktien immer weiter

So hat Tepper im dritten Quartal seine Positionen in chinesischen Aktien weiter ausgebaut. Neben seiner massiven Position in Alibaba (15 Prozent seines Portfolios) und einer kleineren in Baidu, die er lediglich leicht reduzierte, fügte der Milliardär in großem Umfang Aktien von Pinduoduo und JD.COM seinem Depot hinzu.

Damit setzt der Milliardär weiterhin auf das Comeback von China-Aktien, das bereits seit mehr als einem Jahr von Experten vorausgesagt wird. Besonders die zuletzt angekündigten fiskalpolitischen Maßnahmen der Partei in Peking haben dabei die Fantasie vieler Investoren angetrieben, wenngleich es noch keine nennenswerten positiven Auswirkungen auf die angeschlagene Wirtschaft gibt.

Investieren wie die Milliardäre?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Best of Billionairs Index

Jetzt auf diese riesige Comeback-Chance setzen?

Daher stellt sich für Investoren in diesem Kontext die Frage: Lohnt es sich überhaupt, auf diese Comeback-Chance zu setzen?

Die Antwort ist klar ja, denn China läuft bereits seit Jahren schlecht und die Bewertungen vieler Aktien sind enorm unter Druck geraten. In diesem Kontext kann es mehr als attraktiv sein, sich bei den Turnaround-Kandidaten zu engagieren, die auch die Analysten für enorm aussichtsreich halten.

Allerdings sollten Investoren dabei zwei Dinge beachten: 1. Es ist nicht abzusehen, wann das Comeback erfolgt, weswegen Anleger einen entsprechend langen Atem mitbringen sollten. 2. Von Einzelwerten sollten Anleger im Zuge der Regulierungshistorie der Partei in China besser die Finger lassen. Hier bietet sich ein breit gestreuter ETF wie der iShares MSCI China A UCITS ETF (WKN: A12DPT) an.

