Die weltweiten Börsen befinden sich im Panikmodus. Anleger fragen sich: Was ist jetzt zu tun? Wenn es jemand wissen muss, dann der erfolgreichste Investor unserer Zeit – Warren Buffett. Was der Altmeister zu solchen turbulenten Phasen rät und welchen schwerwiegenden Fehler Sie jetzt unbedingt vermeiden sollten.

Warren Buffett, inzwischen 94 Jahre alt, gilt nicht umsonst als das „Orakel von Omaha“. Mit seinen Investments hat er über Jahrzehnte hinweg den Markt geschlagen. Besonders bemerkenswert: Selbst während des aktuellen Crashs, in dem sich die globalen Aktienmärkte im Ausnahmezustand befinden,hält sich die Aktie seines Unternehmens Berkshire Hathaway seit Jahresbeginn vergleichsweise wacker und schneidet deutlich besser ab als der Markt.

Ein klares Zeichen: Buffett lässt sich von kurzfristigen Panikreaktionen nicht beirren – und genau diese Gelassenheit gibt er auch an andere Anleger weiter.

Warren Buffett mahnt zur Ruhe: Keine emotionalen Entscheidungen treffen

Das Finanzportal "Benzinga" stieß in diesem Zusammenhang auf einen Beitrag auf der Plattform X (ehemals Twitter) von Chamath Palihapitiya, Gründer und CEO des Investmentunternehmens Social Capital. Darin teilt der Unternehmer ein altes, aber hochaktuelles Interview von Warren Buffett mit CNBC.

In diesem Interview sagt Buffett einen Satz, der aktueller kaum sein könnte: „Wenn man dumme Dinge tut, weil die Aktie fällt, sollte man überhaupt keine Aktie besitzen... Manche Menschen sind emotional oder psychologisch nicht in der Lage, Aktien zu besitzen."

Was meint er damit? Der Börsenlegende geht es darum, wie entscheidend es ist, in Krisenzeiten einen kühlen Kopf zu bewahren. Gerade dann, wenn Kurse massiv fallen und Ängste überhandnehmen, neigen viele Anleger zu überstürzten Verkäufen – ein klassischer Fehler, den Buffett seit jeher meidet.

The GOAT has spoken: No crying in the casino!! https://t.co/54x0nMhZnr — Chamath Palihapitiya (@chamath) April 5, 2025

Geduld zahlt sich an der Börse langfristig aus

Buffetts Philosophie bleibt unverändert: Wer in Panik verkauft, macht Verluste zur Realität. Wer jedoch ruhig bleibt und auf Qualität setzt, wird langfristig belohnt. Die Geschichte der Finanzmärkte zeigt: Nach jedem Crash kam auch eine Erholung – und geduldige Anleger gingen am Ende als Gewinner hervor.

Sein Appell ist also eindeutig: Nicht jede Kursbewegung erfordert eine Reaktion. Wer solide Unternehmen im Depot hat, sollte ihnen auch in schwierigen Zeiten vertrauen – und keinesfalls voreilig handeln.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Oder lesen Sie auch: "Erst weiterer Crash, dann kommt die Jahrhundert-Chance", verrät Aktien-Experte