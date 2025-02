Aktuell stellen Anleger einen Trendwechsel an den Börsen fest. Tech-Aktien verlieren, doch gewisse Aktien für die Ewigkeit gewinnen. Auf welche Papiere wie Nestle, LVMH, Linde, Berkshire & Microsoft Anleger jetzt setzen sollten.

Aktien für die Ewigkeit mit sattem Momentum

Aktien für die Ewigkeit

Die obige Liste zeigt alle 30 Aktien für die Ewigkeit, die sich im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index befinden (hier können Sie in alle 30 Aktien gleichzeitig investieren). Auffällig ist, dass nicht die üblichen Verdächtigen zu den Gewinnbringern seit Jahresbeginn zählen. Hier hat nämlich tatsächlich die Schweizer-Aktie von Nestle die Nase vorne: Satte 17,30 Prozent brachte der Lebensmittelhersteller Anlegern seit Beginn des Jahres. Das KGV von 19,1 und die Dividendenrendite von 3,54 Prozent zeigen dabei, dass die Aktie noch nicht zu teuer ist und noch Luft nach oben hat.

Dahinter kommen mit dem Goldminen-Unternehmen Newmont und einem Plus von 16,76 Prozent, sowie mit dem Landwirtschaftsmaschinenhersteller Deere und einem Plus von 12,85 Prozent zwei ebenfalls eher traditionelle Unternehmen. Währenddessen schauen die sonst immer favorisierten Tech-Aktien eher in die Röhre.

Doch wie steht es jetzt um die weiteren Aktien wie LVMH, Linde, Microsoft & Co.?

LVMH, Linde, Microsoft & Co. - So steht es jetzt um die Aktien für die Ewigkeit

Auch die LVMH-Aktie gehört zu den Gewinnern des bisherigen Jahres. Hatten die Franzosen in 2024 wirklich ein eher schwieriges Jahr, so ging es zuletzt wieder deutlicher bergauf. Zu einem Kursgewinn von 8,91 Prozent erhalten Anleger aktuell eine Dividendenrendite von 2,03 Prozent und ein KGV von 24,3. Zudem bildete die LVMH-Aktie zuletzt ein Goldenes Kreuz und befindet sich im Chart über allen wichtigen Gleitenden Durchschnitten. Anleger können also weiter einsteigen.

Ebenfalls wieder besser läuft es bei der Linde-Aktie. Dass Spezial-Gase Unternehmen aus den USA, welches ja auch lange in Deutschland beheimatet war, konnte sich zuletzt nach einer Schwächephase erholen und legte bereits um mehr als 8 Prozent zu. Zwar ist das KGV von 27,3 nicht mehr sehr günstig und die Dividendenrendite von 1,30 Prozent nicht sehr üppig, aber die Linde-Aktie ist wieder voll im Aufwärtstrend und Anleger können bei dieser Aktie für die Ewigkeit weiter einsteigen.

Etwas weniger gut sieht es dafür bei Microsoft aus. Unter Schwankungen kam das Papier seit einem Jahr nicht vom Fleck und kämpft aktuell wieder mit der Unterseite eines Seitwärtstrendkanals. Anleger sollten hier genau hinsehen. So wundert es nicht, dass die Microsoft-Aktie aktuell zu den Verlierern unter den Aktien für die Ewigkeit zählt und bereits mehr als 5 Prozent an Wert in diesem Jahr einbüßte.

Insgesamt zeigt sich aber, dass Anleger mit einem Korb aus Aktien für die Ewigkeit ganz gut fahren. Denn es sind immer Gewinner dabei, die das eigene Portfolio antreiben können.

Sie finden solche Aktienanalysen und Auswertungen spannend? Dann sichern Sie sich jetzt den neuen BÖRSE ONLINE Aktienreport "Das BESTE der WELT". Dort haben wir die drei besten Analysten der Welt aus einer Datenbank herausgefiltert und stellen deren beste aktuelle Empfehlungen vor.