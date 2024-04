Kaufe Aktien mit Rabatt und schlage den DAX: Wir haben vier passende Basiswerte gefunden, die sogar im Seitwärtstrend verdienen.

Bei ausgewählten Basiswerten sind selbst im Discounterbereich noch auskömmliche Renditen drin. Da kann man natürlich nicht solche wählen, welche die Aktienhausse voll mitgemacht haben. Wir haben vier bis zum Dezember laufende Positionen ausfindig gemacht, die bei überschaubaren Risiken auf Gewinnmöglichkeiten zwischen 24 und 27 Prozent kommen.

Das dürfte selbst einen sich weiter gut entwickelnden DAX outperformen, der noch in diesem Jahr bereits auf etwa 22 000 Zähler steigen müsste, um besser abzuschneiden. Einen DAX-Wert haben wir als Basiswert nicht zu bieten, sehr wohl aber zwei aus dem MDAX und einen aus dem SDAX. Hinzu kommt aus den USA ein einstiger Highflyer aus dem Brennstoffzellenbereich. Das ausgewählte, nicht währungsgesicherte Plug-Power-Discountzertifikat wird um 27 Prozent steigen, wenn die Aktie am 20. Dezember bei mindestens 2,00 US-Dollar notiert. Dort liegt wiederum das Ausverkaufstief vom Januar, zu dem inzwischen ein Puffer von über 40 Prozent aufgebaut wurde. Der erste bei 0,98 Euro liegende Stopp begrenzt das Verlustrisiko auf 33 Prozent und wird zudem monatlich um vier Cent angehoben.

Auch Basiswerte aus der DAX-Familie dabei

Aus dem SDAX kommt der Basiswert für das Varta-Discountzertifikat. Die Anteilscheine des Batterieherstellers sind in gut drei Jahren vom einstigen Allzeithoch um 180 Euro um 93 Prozent auf ein Allzeittief um 13 Euro gefallen. Genau dort liegt der Cap für das Zertifikat, welches für derzeit 10,32 Euro zu haben ist, womit auch der Break-even der Position definiert ist. Diese erhält einen ersten Stoppkurs bei 8,80 Euro, wodurch von Beginn an ein guter Chance-Risiko-Mix gesichert ist, der sich durch den sukzessive erhöhten Stopp weiter verbessern wird.

Zuletzt signifikant nach oben gedreht hat die Aktie von Delivery Hero. Der Bruch eines Abwärtstrends ist sogar als Kaufsignal zu werten, das man in defensiverer Variante auch mit dem ausgewählten Delivery- Hero-Discountzertifikat umsetzen kann. Bei 28 Prozent Rabatt ist auf Sicht von neun Monaten ein Gewinn von 25 Prozent drin. Der erste Stopp wird bei 15,25 Euro und damit leicht über dem Tief des Zertifikats platziert und von dort aus um monatlich 30 Cent erhöht.

Cap unter Allzeittief, 24-Prozent-Chance

Last not least winkt nach dem viel beschriebenen Absturz der Aktie ein Hellofresh-Discountzertifikat, bei dem man sogar noch gut einen Euro unter dem Allzeittief zum Zuge kommt. Der 5,75er-Cap wiederum befindet sich ganz leicht unter dem historischen Tief von Dezember 2018. Notiert die Aktie am Bewertungstag zumindest dort, dann steigt die Position um 24 Prozent. Der erste bei 3,80 Euro liegende Stopp begrenzt das Risiko bereits auf 18 Prozent.

