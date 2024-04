Diese Liste mit 10 Aktien hat es in sich. Denn laut den US-Experten von Morningstar sind das die 10 Burggraben-Aktien, die aktuell am stärksten unterbewertet sind. Welche Kurspotenziale es jetzt gibt.

Morningstar versammelt in seinem Burggraben-Index regelmäßig diejenigen Aktien, die einen starken Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben. Das kann ein technologischer Vorteil sein, starke Patente, die beste Lieferkette, Preissetzungsmacht oder Lock-In-Effekte. Das Besondere dabei: Der Morningstar Wide Moat Focus Index schlägt die herkömmlichen Vergleichsindizes regelmäßig. Und jetzt hat Morningstar veröffentlicht, welche 10 Burggraben-Aktien aktuell am meisten unterbewertet sind:

Morningstar: Diese 10 Burggraben-Aktien sind am stärksten unterbewertet

1. Etsy

2. International Flavors & Fragrances IFF

3. Pfizer

4. Estee Lauder

5. Campbell Soup

6. Comcast

7. Biogen

8. MarketAxess Holdings

9. Zimmer Biomet

10. Nike

So hohe Kurspotenziale gibt es bei den unterbewerteten Burggraben-Aktien

Zu Etsy schreiben die Experten von Morningstar: "Die am stärksten unterbewertete Wide-Moat-Aktie auf der Liste, Etsy, wurde am 20. März 51 % unter unserer fairen Wertschätzung gehandelt, während das letzte Unternehmen auf der Liste, Nike, 26 % unter unserer fairen Schätzung notierte. Wir glauben, dass alle zehn dieser Namen hochwertige Aktienideen sind, die langfristige Anleger in Betracht ziehen sollten."

So sehen die US-Experten das faire Kursziel für den Duftstoffe-Konzern IFF bei 130 Dollar. Dies bedeutet ein Kurspotenzial von aktuell 51 Prozent.

Beim Pharma-Konzern Pfizer, bei dem es zuletzt nicht so rund lief, soll der faire Wert laut Morningstar bei 42 Dollar liegen. Dies bedeutet ein Kurspotenzial von 50 Prozent.

Ebenfalls dürfte das angesprochene Kursziel des Sportartikel-Herstellers Nike sein. Denn Morningstar sieht das faire Kursziel bei 129 Dollar. Vom aktuellen Kurs in Höhe von rund 95 Dollar bedeutet dies ein Kurspotenzial von rund 35 Prozent.

Beachten Sie: Während Morningstar immer vom fairen Wert zum aktuellen Kurs herunterrechnet, geben wir gerne das Kurspotenzial an, weil dies doch besser für Anleger zu erkenne ist. Eine Unterbewertung von 50 Prozent, so wie in etwa bei Etsy, bedeutet ein Kurspotenzial von 100 Prozent.

So finden Anleger hier bei den 10 unterbewerteten Burggraben-Aktien von Morningstar auf jeden Fall wieder sehr spannende Kandidaten für das eigene Depot.

