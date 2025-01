Mit seinen neuen Quartalszahlen hat der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Anleger haben mehrere Möglichkeiten, von dem Aufschwung zu profitieren.



Das ist mal eine Überraschung an der Börse. Procter & Gamble konnte mit seinen Geschäftszahlen im zweiten Quartal stärker zulegen als erwartet. In den drei Monaten per Ende Dezember zogen die Erlöse um zwei Prozent auf 21,9 Milliarden US-Dollar (knapp 21,1 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Cincinnati mitteilte. Organisch, sprich bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte, verzeichnete Procter & Gamble ein Wachstum von drei Prozent.

Unter dem Strich verdiente der Konsumgüterkonzern im Quartal mit 4,6 Milliarden Dollar gut ein Drittel mehr. Mit so einer positiven Entwicklung hatten Wall Street-Analysten nicht gerechnet. Bestätigt wurde von dem amerikanischen Konsumgüterriesen zudem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25. Das organische Wachstum soll demnach drei bis fünf Prozent betragen. Vorbörslich konnte die Aktie mehr als drei Prozent auf 166,95 US-Dollar zulegen.



Das steckt hinter dem Aufschwung bei Procter & Gamble

Zum Zuwachs trugen vor allem höhere Volumen bei. So kauften etwa Einzelhändler mehr Geschirrspülmittel der Marke Dawn und Gillette-Rasierer, um ihre Regale aufzufüllen. Die Preise blieben hingegen im Vergleich zum Vorjahr konstant. Dies deutet darauf hin, dass die Ära der Preiserhöhungen schwindet. Die Unternehmen stehen unter Druck, die Inflation zu bremsen, da Donald Trump wieder US-Präsident ist.



Sollten Sie die Procter & Gamble-Aktie jetzt kaufen?

Procter & Gamble präsentiert sich damit auch für das laufende Jahr als eine sinnvolle defensive Ergänzung für das eigene Portfolio. An der Wall Street trauen die Analysten dem Papier zudem ein Upside von über elf Prozent zu. P&G ist aber auch aufgrund seiner Ausschüttungen unter Anlegern beliebt.

Daher finden Sie den Titel ebenfalls im Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE. So können Sie ihr Investment über verschiedene Werte mit starken Ausschüttungsquoten verteilen und ihr Portfolio gegen Marktrisiken besser absichern.



Enthält Material von dpa-AFX

