Unternehmensprofil

Die Procter & Gamble Co. (P&G) ist einer der weltweit größten multinationalen Konsumgüterkonzerne. Die Aktivitäten sind in fünf Segmente gegliedert. Das Segment Beauty umfasst Haarpflegeprodukte wie Head & Shoulders und Pantene sowie Haut- und Körperpflegeprodukte wie Old Spice und Safeguard. Im Segment Grooming sind Haushaltsgeräte (Braun), Rasierklingen und Rasierer, Produkte für die Vor- und Nachrasur (u.a. Gillette) sowie sonstige Pflegeprodukte gebündelt. Health Care befasst sich mit Mundpflegeprodukten (z.B. Oral-B) und dem Bereich Personal Health Care (u.a. Metamucil), Fabric & Home Care mit der Wäschepflege (u.a. Ariel) und Haushaltspflege (u.a. Swiffer). Baby, Feminine & Family Care beinhaltet Produkte für die Babypflege (z.B. Pampers), Frauenhygiene (u.a. Always) und Family Care (z.B. Bounty). Die Produkte werden in rund 180 Ländern und Gebieten weltweit verkauft. P&G hat seinen Ursprung in einem 1837 von William Procter und James Gamble in Cincinnati gegründeten Unternehmen.

Offizielle Webseite: https://www.pg.com