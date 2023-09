Unternehmensprofil

Procter & Gamble Co. (P&G) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Konsumartikeln des täglichen Gebrauchs. Das Produktspektrum des global aufgestellten Konzerns umfasst etliche hundert Marken und Produktvariationen, die von den Bereichen Schönheit, Hygiene und Gesundheit über Haushalt und Friseurprodukte bis hin zu Tiernahrung reichen. Das operative Geschäft ist in die Geschäftsbereiche "Beauty", "Grooming", "Health Care", "Fabric Care & Home Care" und "Baby, Feminine & Family Care" eingeteilt. Zu den auch in Deutschland bekannten Marken gehören beispielsweise Pampers, Ariel, Lenor, Always, Pantene, Bounty, Pringles, Charmin, Old Spice, Head & Shoulders, Wella, Gillette oder Febreze. Gegründet wurde das Unternehmen 1837 von William Procter und James Gamble in Cincinnati. In Deutschland ist der Konzern seit 1960 präsent. Insgesamt ist P&G in mehr als 75 Ländern der Welt tätig.

Offizielle Webseite: www.pg.com