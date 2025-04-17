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Procter & Gamble

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WKN 852062
ISIN US7427181091
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 88,73 87,14 84,28 84,04 82,01
    Nettogewinn (Mrd) 16,83 16,72 16,07 14,97 14,74
    Gewinn/Aktie 6,89 6,77 6,67 6,18 6,07
    Dividende/Aktie 4,43 4,27 4,08 3,83 3,68
    Rendite (%) 3,07 2,86 2,56 2,32 2,43
    KGV 20,58 21,61 23,89 26,69 25,00
    KUV 3,91 4,15 4,45 4,63 4,37

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Procter & Gamble Co. (P&G) ist einer der weltweit größten multinationalen Konsumgüterkonzerne. Die Aktivitäten sind in fünf Segmente gegliedert. Das Segment Beauty umfasst Haarpflegeprodukte wie Head & Shoulders und Pantene sowie Haut- und Körperpflegeprodukte wie Old Spice und Safeguard. Im Segment Grooming sind Haushaltsgeräte (Braun), Rasierklingen und Rasierer, Produkte für die Vor- und Nachrasur (u.a. Gillette) sowie sonstige Pflegeprodukte gebündelt. Health Care befasst sich mit Mundpflegeprodukten (z.B. Oral-B) und dem Bereich Personal Health Care (u.a. Metamucil), Fabric & Home Care mit der Wäschepflege (u.a. Ariel) und Haushaltspflege (u.a. Swiffer). Baby, Feminine & Family Care beinhaltet Produkte für die Babypflege (z.B. Pampers), Frauenhygiene (u.a. Always) und Family Care (z.B. Bounty). Die Produkte werden in rund 180 Ländern und Gebieten weltweit verkauft. P&G hat seinen Ursprung in einem 1837 von William Procter und James Gamble in Cincinnati gegründeten Unternehmen.

    Offizielle Webseite: https://www.pg.com

    Aktionärsverteilung