Procter & Gamble
Aktuelle Nachrichten zu Procter & Gamble
dpa-AFX News zu Procter & Gamble
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|88,73
|87,14
|84,28
|84,04
|82,01
|Nettogewinn (Mrd)
|16,83
|16,72
|16,07
|14,97
|14,74
|Gewinn/Aktie
|6,89
|6,77
|6,67
|6,18
|6,07
|Dividende/Aktie
|4,43
|4,27
|4,08
|3,83
|3,68
|Rendite (%)
|3,07
|2,86
|2,56
|2,32
|2,43
|KGV
|20,58
|21,61
|23,89
|26,69
|25,00
|KUV
|3,91
|4,15
|4,45
|4,63
|4,37
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Procter & Gamble Co. (P&G) ist einer der weltweit größten multinationalen Konsumgüterkonzerne. Die Aktivitäten sind in fünf Segmente gegliedert. Das Segment Beauty umfasst Haarpflegeprodukte wie Head & Shoulders und Pantene sowie Haut- und Körperpflegeprodukte wie Old Spice und Safeguard. Im Segment Grooming sind Haushaltsgeräte (Braun), Rasierklingen und Rasierer, Produkte für die Vor- und Nachrasur (u.a. Gillette) sowie sonstige Pflegeprodukte gebündelt. Health Care befasst sich mit Mundpflegeprodukten (z.B. Oral-B) und dem Bereich Personal Health Care (u.a. Metamucil), Fabric & Home Care mit der Wäschepflege (u.a. Ariel) und Haushaltspflege (u.a. Swiffer). Baby, Feminine & Family Care beinhaltet Produkte für die Babypflege (z.B. Pampers), Frauenhygiene (u.a. Always) und Family Care (z.B. Bounty). Die Produkte werden in rund 180 Ländern und Gebieten weltweit verkauft. P&G hat seinen Ursprung in einem 1837 von William Procter und James Gamble in Cincinnati gegründeten Unternehmen.
Offizielle Webseite: https://www.pg.com