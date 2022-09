Die Inflation schlägt sowohl in Deutschland, als auch in den USA wieder zu. Wegen ihr dürften die Zinsen weiter stark erhöht werden und die Märkte brechen ein. Doch diese Aktien trotzen der Inflation und performen besser als der Markt.

8,3 Prozent. Diese Zahl verschreckte Anleger gestern. Denn die Inflation in den USA legte nicht nur um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, wie Experten erwartet hatten, sondern um 8,3 Prozent. Auch wenn der Unterschied nicht nach viel klingt - die Börse empfand es so. Sie brach auf breiter Front ein, weil nun weitere starke Zinserhöhungen der Zentralbanken erwartet werden, um der Inflation her zu werden. An der aktuellen Volatilität merkt man, wie hektisch der Markt ist. Doch Anlegern bietet sich eine Möglichkeit: Stabile Werte.

Diese Aktien versprechen jetzt Stabilität

Alleine in den vergangenen sechs Monaten konnte die Aktie des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestle um mehr als 5 Prozentpunkte besser abschneiden als der Dax. Auch wenn es für Nestle an der Börse leicht bergab ging, so konnten Anleger mit dieser Aktie doch ruhiger schlafen.

Und auch bei Microsoft sieht das Bild ähnlich aus. Der Software-Konzern vermochte auch den S&P 500 um einige Prozentpunkte zu schlagen und bietet Anlegern somit mehr Sicherheit.

Und während diese beiden Aktien zwar insgesamt leicht in den vergangenen sechs Monaten abgaben, konnte die Deutsche Börse sogar zulegen. Hier steht ein Plus von mehr als 5 Prozent und somit eine Outperformance von rund zehn Prozent gegenüber dem DAX und dem S&P 500 zubuche.

Das Geheimnis dieser Aktien: Die Preissetzungsmacht. Diese Konzerne haben ein so gutes Geschäftsmodell und eine treue Kundenbasis, dass sie die Mehrkosten der Inflation einfach an die Kunden weitergeben können und somit mehr Geld verdienen.

Der BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index

Im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index (WKN: DA0ABL) finden Anleger 19 Aktien wie etwa die Deutsche Börse, Microsoft oder auch Nestle. Diese Aktien wurden von der Redaktion ausgewählt und sollen Anlegern mehr Stabilität in einem unruhigen Börsenumfeld versprechen.