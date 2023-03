Die Solar-Industrie ist eine der wichtigsten Bereiche in der Energiebranche – jedenfalls wenn es darum geht, die weltweit gesetzten Klimaziele zu erreichen. Eine Aktie aus dieser Branche lieferte jetzt sehr gute Zahlen und steigt. Was Anleger dazu wissen sollten.



Das amerikanische Solarunternehmen First Solar hat jüngst sehr gute Unternehmenszahlen und einen sehr positiven Ausblick geliefert. Im Schlussquartal erreichte das Unternehmen einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar, das war etwas mehr als die von Analysten prognostizierten 989 Millionen USD. Der Verlust je Aktie erreichte 0,07 Dollar pro Aktie, hier hatten Analysten durchschnittlich mit einem Minus von 0,15 Dollar gerechnet.



Die Amerikaner sind für das Geschäftsjahr äußerst positiv gestimmt. Es wird mit einem Umsatz zwischen 3,4 und 3,6 Milliarden Dollar gerechnet, der Gewinn soll auf 7,00 bis 8,00 Dollar steigen. Das ist wesentlich mehr als die von den Analysten erwarteten 5,56 Dollar pro Aktie. Die Nachrichten kamen an der Wallstreet gut an, die Aktie notiert im europäischen Handel knapp fünf Prozent im Plus.

First Solar ist ein Mitglied im 16 Werte umfassenden BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index. Dieser setzt sich aus Unternehmen aus der Solar-, Wasserstoff-, Windindustrie und aus Biokraftstoff-Konzernen zusammen.

Fazit Die weltweit gesetzten Klimaziele und massive globale Investitionen in alternative Energien sollten den Unternehmen aus dem BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index zugutekommen. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABH können Anleger nahezu 1:1 an der Performance des Index teilhaben. Weitere Inormationen finden Sie hier.