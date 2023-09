Unternehmensprofil

Die First Solar, Inc. ist ein führendes amerikanisches Solartechnologieunternehmen mit weltweiter Ausrichtung. In den Forschungs- und Entwicklungslabors in Kalifornien und Ohio werden PV-Solarmodule mit einer fortschrittlichen Dünnschicht-Halbleitertechnologie produziert, die laut dem Unternehmen eine leistungsstarke, kohlenstoffärmere Alternative zu herkömmlichen PV-Solarmodulen aus kristallinem Silizium darstellen. Von der Beschaffung der Rohstoffe bis hin zum Recycling der Module am Ende ihrer Lebensdauer setzt sich First Solar dafür ein, die Umweltauswirkungen zu reduzieren und den sozialen und wirtschaftlichen Nutzen der Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus zu erhöhen. Das Unternehmen sieht sich als der weltweit größte Hersteller von Dünnschicht-PV-Solarmodulen und als größter Hersteller von PV-Solarmodulen in der westlichen Hemisphäre.

Offizielle Webseite: www.firstsolar.com