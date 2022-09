Direkt zwei einflussreiche Großbanken sehen eine bestimmte Aktie als Gewinner des neuen "Inflation Reduction Act" in den USA. Warum diese Aktie zu den großen Profiteuren zählen soll und welches Investment sich anbietet.

Das aktuelle Stimmungsbarometer für Aktien ist aktuell nicht das beste. Die Furcht vor einer starken Rezession und weiter steigenden Inflationsraten sorgen dafür, dass sich viele Aktienindizes weltweit sehr schlecht entwickelten. Im laufenden Jahr hat der DAX mittlerweile knapp 18 Prozent verloren, im Nasdaq 100 sind es sogar mehr als 20 Prozent.

Relative Stärke hingegen zeigen die Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Die beiden Investment-Banken Morgan Stanley und Bank of America haben die Aktie des amerikanischen Stromerzeugers NextEra Energy als den größten Gewinner aus dem hunderte von Milliarden Dollar schweren Programm für saubere Energie bezeichnet. Bank of America hob das Kursziel von 87 Dollar auf 94 Dollar an, Morgan Stanley hob das Kursziel von 94 auf 99 Dollar.

„Wir sehen NextEra Energy als das am besten positionierte Unternehmen, um die Vorteile zu nutzen, die das Gesetz bietet“, schreibt die Bank of America. Und Bank of America Analyst Julien Dumoulin-Smith fügt hinzu: "Die Auswirkungen der Gesetzgebung auf die Aussichten von NextEra Energy sind zu diesem Zeitpunkt nur teilweise in die Aktien eingepreist."

