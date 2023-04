Künstliche Intelligenz dürfte in den nächsten Jahren zu einem Megatrend werden. Anleger haben die Qual der Wahl von diesem Hype zu profitieren. Dafür könnte sich aber vor allem ein Unternehmen lohnen, welches bereits eine traumhafte Performance hinlegen konnte.



Mit der Übernahme von OpenAI und dem dort entwickelten textbasierten Dialogsystem ChatGpt durch Microsoft ist ein wahrer Run auf künstliche Intelligenz(KI)-Anwendungen entstanden. Fast täglich entstehen in der amerikanischen Technologieszene neue KI-Anwendungen. Künstliche Intelligenz dürfte zu einem Megatrend werden. So können Anleger investieren.



Bei vielen Unternehmen herrscht pure Angst, den seit dem Internet größten Hype zu verpassen. Statt auf Einzelwerte aus dem Sektor zu setzen, haben Anleger mit dem BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz die Möglichkeit auf 19 KI-Profiteure zu setzen. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABV können Anleger naehzu eins zu eins an der Entwicklung des Index teilhaben.



Neben den großen Platzhirschen Meta, Microsoft, Amazon gibt es weitere, kleinere Unternehmen, die allesamt die große Chance haben, zu einem Big-Player für KI zu werden. Aktuell höchste Indexgewichtung besitzt das eher kleine amerikanische Unternehmen Bigbear.AI. Denn alleine seit Jahresstart konnte diese KI-Aktie rund 400 Prozent an Wert gewinnen. Doch das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Die Amerikaner kommen aktuell auf eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 500 Millionen US-Dollar. Hauptaugenmerk des Unternehmens ist eine Datenanalyse-Plattform auf Grundlage von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Die Plattform bietet seinen Kunden Beratungsdienste an. Cybersicherheit, Cloud Engineering sind weitere Bereiche, in denen das Unternehmen tätig ist.



Pikant: Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden zum Teil von Regierungsbehörden in den USA genutzt.



Fazit

Künstliche Intelligenz ist zweifelsohne eine der Technologien, die zukünftig in den verschiedenen Bereichen des Alltags, in der Industrie, in der Finanzwirtschaft, in der Medizin oder auch bei Regierungsbehörden vermehrt zum Einsatz kommen wird. Davon sollten die Unternehmen aus dem BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index profitieren.

Mehr Infos zum Index gibt es hier.