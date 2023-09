Unternehmensprofil

Die Allianz SE ist einer der führenden globalen Dienstleister in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge (Lebens- und Krankenversicherung) und Vermögen (Bankgeschäft und Asset Management). Der Konzern setzt sich aus einem Netzwerk von Unternehmen zusammen, zu denen Gesellschaften wie Asset Manager PIMCO und der Kreditversicherer Euler Hermes gehören. Mit seinem Netzwerk in mehr als 160 Ländern kann der Allianz-Konzern seinen Kunden international einen umfassenden Service bieten. Das operative Geschäft der Allianz gliedert sich in die berichtspflichtigen Geschäftsbereiche "Schaden- und Unfallversicherung", "Lebens- und Krankenversicherung", "Asset Management" sowie "Corporate und Sonstiges". Letzteres umfasst Holding- Funktionen zur Verwaltung und Unterstützung der anderen Konzern-Geschäftsbereiche, das Bankgeschäft sowie Alternative und Digitale Investments. Die Holdingfunktionen steuern die Geschäfte des Konzerns.

Offizielle Webseite: www.allianz.com