Bestimmt haben Sie in den letzten Wochen das ein oder andere Fest besucht. Das nächste Fest steht vor der Tür. In Kürze starten die Weihnachtsmärkte mit ihren zahlreichen Ess- und Trinkbuden. Sie werden schnell zu dem Ergebnis kommen, dass diese Buden trotz Krise gut besucht sind. In guten wie in schlechten Zeiten: gegessen und getrunken wird immer. So ist auch kein Wunder, dass es in dem Sektor Nahrung und Agrar viele interessante und starke Aktien gibt, die seit Jahresanfang beachtliche Kurszuwächse erzielten.

Lindsay Corporation ist eine von diesen Perlen. Das amerikanische Unternehmen ist im Bereich der Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen und in der Infrastruktur tätig. Ferner produziert Lindsay Bodenfeuchte-Sensoren und dazugehörige Fernüberwachungs- und Steuerungsgeräte für eine optimale Bewässerung. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie auf Euro-Basis knapp 20 Prozent zugelegt. Die Mitte Oktober vorgelegten Unternehmenszahlen konnten durchweg überzeugen.

Noch besser entwickelte sich das amerikanische Unternehmen Deere & Company. Die Gesellschaft produziert zum einen intelligente und vernetzte Maschinen für die Landwirtschaft, zum anderen werden Technolgielösungen zur Umsatzoptimierung für Milch- und Viehzüchter und Pflanzenproduzenten angeboten. Die Deere & Co-Aktie hat seit Jahresanfang auf Euro-Basis knapp 30 Prozent gewonnen.



Beide Unternehmen sind die zwei Schwergewichte im BÖRSE ONLINE Nahrung und Agrar Index. Das Portfolio besteht aktuell aus 20 Unternehmen, die sich um die Wertschöpfungskette von Nahrungsmitteln bewegen. Dazu gehören Unternehmen wie Saatguthersteller KWS, Düngehersteller Nutrien bis hin zu Lebensmittelherstellern wie Nestlé und Unilever.



Fazit Börse Online ist vom Nahrungs- und Agrarsektor überzeugt. Die Unternehmen aus diesem Bereich haben eine starke Preissnutzungsmacht. Davon sollte auch der Börse Online Nahrung und Agrar Index profitieren. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABQ können Anleger nahezu 1:1 an der Entwicklung des Index teilhaben. Weitere Informationen finden Sie hier.