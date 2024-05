Dieser Wachstumsmarkt ist zuletzt deutlich unter die Räder gekommen und das, obwohl die langfristigen Aussichten weiterhin enorm positiv sind. Einige Aktien aus diesem Sektor gibt es jetzt sogar zu regelrechten Schnäppchenpreisen. Ist es Zeit, für Anleger hier zuzuschlagen?

Der Bereich der erneuerbaren Energien wird aktuell so bewertet, als würde es ihn in einigen Jahren nicht mehr geben. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate hat der iShares Global Clean Energy UCITS ETF (WKN: A0MW0M), der 103 Werte aus dieser Branche vereint, mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Doch was ist die Ursache dafür?

Gibt es hier einen Wachstumsmarkt zum Schnäppchenpreis?

Ursache für die starke Abwertung von Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sind in erster Linie die weltweit stark gestiegenen Zinsen. Durch höhere Kapitalkosten rechnen sich viele kostenintensive Projekte nicht mehr und zusätzlich werden die stark verschuldeten Energieunternehmen belastet.

Allerdings hat die Abwertung inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass so mancher Produzent von erneuerbaren Energien genauso bewertet wird wie ein Ölkonzern, dessen Geschäft langfristig absehbar schrumpfen wird.

Hinzu kommt, dass das Geschäft mit grüner Energie durch die Einführung von Künstlicher Intelligenz einen zusätzlichen Wachstumstreiber bekommen hat. Denn die Rechenzentren werden den Energiebedarf massiv steigen lassen, wie viele Experten und auch berühmte Manager wie Elon Musk oder Larry Fink verlauten lassen haben.

Dementsprechend stellt sich zu Recht die Frage: Gibt es hier einen Wachstumsmarkt zum Schnäppchenpreis? Und ist es vielleicht jetzt an der Zeit für Anleger zuzuschlagen?

Zeit für Anleger bei diesem Wachstumsmarkt zuzuschlagen?

Tatsächlich ist der Bereich der erneuerbaren Energien ein aussichtsreicher Markt mit guten Aussichten, der zuletzt an der Börse massiv abgestraft worden ist. Dementsprechend besteht die Möglichkeit, sich einige Papiere aus diesem Bereich zu sichern. Wer breit investieren will, der kann auch einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index werfen.

Allerdings sollten sich Anleger dabei im Klaren darüber sein, dass eine Änderung der Meinung der Börse gegenüber erneuerbaren Energieaktien nur in einem Szenario sinkender Zinsen erfolgen wird. Dementsprechend könnte es noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bevor sich das Kurspotenzial der Aktien realisiert.

