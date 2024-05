Sie wollen Aktien einmal kaufen, dann für die Ewigkeit im Depot liegen lassen und hohe Gewinne erzielen? Dann kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf diese drei Buy&Hold forever Aktien zu werfen. Denn hier sehen die Analysten neben dem attraktiven Geschäftsmodell aktuell Kaufchancen und einiges an Kurspotenzial.

Viele Investoren wünschen sich, dass es immer so einfach wäre: Einmal einen Wert kaufen und ihn anschließend für immer halten, während die Aktie jährlich stabile und hohe Returns generiert. Was für viele Anleger wie ein Traum klingt, war in der Vergangenheit mit Buy&Hold forever-Aktien möglich. Diese haben insbesondere durch ihre operative Excellenz und ihren starken Burggraben jede Krise meistern können bzw. sind aus ihr sogar als Gewinner hervorgegangenen.

Breit gestreut investieren können Sie in solche Aktien mit dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index

Bei diesen Buy&Hold forever Aktien sehen Analysten jetzt eine Kaufchance

Dementsprechend kann es sich lohnen Buy&Hold forever Aktien dem eigenen Portfolio hinzuzufügen. Besonders spannend sind dabei die folgenden drei Aktien. Denn hier wittern Analysten aktuell eine Kaufchance und sehen zudem massives Kurspotenzial:

Microsoft (Aktuelles Kurspotenzial laut Analysten: 16,3 Prozent)

Trotz des großen Hypes um KI, den Microsoft letztlich mit seinem Investment in OpenAI und ChatGPT losgetreten hat, sind die Analysten weiterhin optimistisch für die Aktie des Technologiekonzerns.

Insbesondere die starken Zukunftsaussichten, gepaart mit den dem dazugehörigen Burggraben durch die Softwareprodukte des Unternehmens, machen die Aktie für die Analysten weiterhin attraktiv. Das durchschnittliche Kurspotenzial liegt bei 16,3 Prozent.

Mercedes-Benz (Aktuelles Kurspotenzial laut Analysten: 26,9 Prozent)

Noch deutlich optimistischer sind die Experten für den deutschen Autobauer Mercedes-Benz. Dessen Luxusstrategie scheint sich bisher bewährt zu haben, was auch an dem deutlichen Anstieg der Aktie auf den höchsten Stand seit 2015 deutlich geworden ist.

Die meisten Analysten vermuten in Zukunft eine weiterhin positive Entwicklung der Aktie, weswegen das Kurspotenzial des Papiers von den Experten im Schnitt auf 26,9 Prozent bemessen wird.

Disney (Aktuelles Kurspotenzial laut Analysten: 27,6 Prozent)

Nach drei schlechten Jahren von 2020 bis 2023 ist bei dem Unterhaltungskonzern Disney in den vergangenen Monaten der Turnaround unter CEO Bob Iger voll angelaufen. Insbesondere die Senkung von Kosten und die Content-Umstellung steht dabei im Fokus.

Zwar waren die letzten Zahlen ein kleiner Rückschlag für Disney, doch die Analysten sind wegen der Erfolge trotzdem weiter optimistisch. Die Upside liegt laut Experten bei 27,6 Prozent.

Lesen Sie auch:

Gelddruckmaschine Fett-weg-Spritze – neue Konkurrenz für die Aktien Novo Nordisk & Eli Lilly

Oder:

Kann dieses Unternehmen die neue 1000% KI-Aktie und das neue Alphabet werden?