Er gilt als der wohl beste Investor der Welt: Warren Buffett. Doch was ist laut dem Börsen-Großmeister die beste Investition der Welt? Der 93-jährige hat eine eindeutige Antwort.

Warren Buffett (93) gilt als der wohl beste Investor der Welt. Mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway erzielte er Renditen, die den Gesamtmarkt regelmäßig schlugen. Kaum ein anderer hat ein so feines Gespür, wenn es darum geht, auf die richtigen Aktien zu setzen.

Anleger verfolgen daher regelmäßig, auf welche Unternehmen es das „Orakel von Omaha“ so abgesehen hat und welche Ratschläge Buffett an andere Investoren hat. Wenn Warren Buffett also verrät, was seiner Meinung nach die beste Investition der Welt ist, sollten Anleger genauer hinhören.

Sie sind fasziniert davon, wie Börsen-Legenden wie Warren Buffett und Co. Investieren und wollen an deren Erfolg teilhaben? Dann werfen Sie einen Blick auf den neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top-Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt.

Mehr zum Best of Billionaires Index finden Sie hier

Das beste Investment der Welt laut Warren Buffett

So verriet Warren Buffett vor einigen Jahren in einem Interview mit „Good Morning America“: „In sich selbst zu investieren ist das Beste, was man tun kann. Alles, was Ihre eigenen Talente verbessert.“

Tatsächlich soll Warren Buffett jeden Tag fünf bis sechs Stunden Zeit dafür aufwenden, Zeitungen zu lesen und 500 Seiten von Geschäftsberichten zu studieren. Auch lautet ein bekanntes Zitat von Buffetts langjährigem und mittlerweile verstorbenen Geschäftspartner Charlie Munger: „In meinem ganzen Leben habe ich keine klugen Menschen gekannt, die nicht ständig gelesen haben – keine, null“.

Dennoch gibt es zudem natürlich auch die Möglichkeit, neben der Investition in sich selbst direkt auf die Aktien zu setzen, auf die es auch Warren Buffett abgesehen hat. Und die finden Sie im neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE.

Oder lesen Sie auch: Nicht Bitcoin: KI entdeckt die beste Kryptowährung der Welt