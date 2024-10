Kamala Harris oder Donald Trump – für welchen Präsidentschaftskandidaten ist eigentlich das Orakel von Omaha, Warren Buffett? Der Milliardär hat nun eine Erklärung abgegeben.

Es kommt nicht oft vor, dass der bekannte Investor und Milliardär Warren Buffett (94) es für nötig hält, sich zu aktuellen Schlagzeilen um seine Person zu äußern. Doch nun scheint es dem Orakel von Omaha endgültig zu reichen.

Warren Buffett zeigt sich besorgt darüber, dass immer mehr Menschen, vor allem in den sozialen Netzwerken, fälschlicherweise unter seinem Namen für bestimmte Anlageprodukte oder aktuell für US-Präsidentschaftskandidaten werben.

Doch für welchen US-Präsidentschaftskandidaten ist der Milliardär überhaupt? Kamala Harris oder Donald Trump? Jetzt spricht Warren Buffett Klartext.

Milliardär Warren Buffett: "Ich mache mir Sorgen..."

Viele Prominente wie Taylor Swift oder Elon Musk haben sich zuletzt öffentlich für einen bestimmten Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen. Das kann enorme Auswirkungen auf die Wahlergebnisse haben. Daher interessiert es auch viele, welchen Kandidaten Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt und als bester Investor bekannt, unterstützt.

Nun ist es heraus: Warren Buffett gab in einer Erklärung auf der Berkshire-Website bekannt:

„Angesichts der zunehmenden Nutzung sozialer Medien gab es zahlreiche betrügerische Behauptungen bezüglich der Befürwortung von Anlageprodukten durch Herrn Buffett sowie seiner Befürwortung und Unterstützung politischer Kandidaten. Herr Buffett befürwortet derzeit keine Anlageprodukte und wird dies auch in Zukunft nicht tun und wird auch keine politischen Kandidaten befürworten und unterstützen.“

Das bedeutet: Warren Buffett möchte nicht öffentlich machen, welchen Präsidentschaftskandidaten er im laufenden Wahlkampf unterstützt. Gegenüber CNBC erläuterte er sein Statement: „Ich mache mir Sorgen, dass Leute sich als ich ausgeben, und deshalb haben wir dies auf die Berkshire-Website gestellt. Niemand sollte jemandem glauben, der sagt, ich würde ihnen sagen, wie sie investieren oder abstimmen sollen.“

Laut CNBC kam das Statement zustande, weil auf Instagram in letzter Zeit immer wieder gefälschte politische Unterstützung seinerseits für verschiedene Kandidaten im Umlauf war, worauf Buffett schließlich aufmerksam wurde.

„Ich weiß nicht einmal, wie ich auf Instagram komme“, erklärte er gegenüber CNBC und fügte hinzu, er wolle sicherstellen, dass die Leute erkennen, „dass alles, was sie mit meinem Bild oder meiner Stimme sehen, einfach nicht ich bin.“

