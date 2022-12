Welche Kryptowährung können Anleger für 2023 kaufen? Wir verraten, ob sich Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance und Co für Anleger lohnen können und wie ein Krypto-Portfolio aussehen sollte.

2022 war natürlich kein gutes Jahr für Kryptowährungen. Doch das gab es bei Kryptowährungen immer wieder. Natürlich sind sie ein hochspekulatives Asset, können hunderte Prozent Gewinn bringen, aber auch sehr stark einbrechen. Wir wollen einen Ausblick auf 2023 wagen und verraten, welche Kryptowährungen Anleger 2023 kaufen können.

Dabei verraten wir, wie ein fortgeschrittenes Portfolio und wie ein normales Krypto-Portfolio aussehen kann.

So sieht ein fortgeschrittenes Krypto-Portfolio 2023 aus

1. Bitcoin: 50 Prozent

2. Ethereum: 25 Prozent

3. Polygon: 5 Prozent

4. Polkadot: 5 Prozent

5. VeChain: 5 Prozent

6. Uniswap: 5 Prozent

7. Axie Infinity: 5 Prozent

Dieses Portfolio für Fortgeschrittene ist nicht ohne Risiko - bietet aber auch Chancen. Die Basis bilden Bitcoin und Ethereum mit insgesamt 75 Prozent. Bitcoin ist und bleibt ein digitaler Wertspeicher und Ethereum bildet die Grundlage für ganz viele Krypto-Anwendungen. Aus unserer Sicht dürfen diese beiden Kryptos nicht fehlen.

Danach verteilen wir die restlichen 25 Prozent gleichmäßig auf fünf Coins von denen wir erwarten, dass sie in Zukunft gut steigen können, weil sie auf verschiedene Megatrends setzen. Polygon ist dabei ähnlich wie Ethereum, nämlich ein Netzwerk, auf dem man verschiedene Anwendungen der Kryptowelt laufen lassen kann. Der zehntwertvollste Coin wird aktuell viel von großen Unternehmen in Sachen Metaverse und NFTs eingesetzt.

Polkadot ist eine Blockchain, die die Kommunikations zwischen verschiedenen Blockchains und damit den Austausch von Daten und Token ermöglichen will. Hier sehen wir viel Potenzial.

VeChain ist auf Platz 33 nach Marktkapitalisierung aller Coins. Dabei ist die Blockchain aus China bereits bei vielen Unternehmen im Einsatz, wird sie doch vor allem im Internet of Things und bei Lieferketten angewendet.

Uniswap ist ein dezentrales Handelsprotokoll auf dem Anleger verschiedene Coins und Token tauschen und handeln können. Der Coin ist auf Platz 17 nach Börsenwert.

Zum Schluss haben wir ein noch etwas spekulativeres Play: Nämlich Axie Infinity. Der Token ist auf Platz 50 nach Marktkapitalisierung und gehört zum Handels- und Kampfspiel Axie Infity, welches auf der Blockchain von den eigenen Spielern besessen und gespielt wird.

Wichtig: Die Investments von Polygon, Polkadot, VeChain, Uniswap und Axie Infinity können im Totalverlust enden. 2022 hat mit den Desastern um Celsius, Terra Luna, FTX und weiteren gezeigt, wie schnell das gehen kann. Deswegen haben wir noch ein zweites Portfolio aufgebaut:

Einfaches Portfolio Nummer 2

Wer sein Risiko auf noch mehr Coins verteilen möchte, für den haben wir dieses Portfolio entworfen.

Denn Sie brauchen keine eigene Wallet. Und Sie brauchen kein Konto bei einer du­ biosen Kryptobörse. Mit einem einfa­chen und brandneuen Zertifikat können Sie in zehn verschiedene wichtige Krypto­währungen investieren. Und das kann sich lohnen: Denn obwohl der Kryptomarkt deutlich eingebrochen ist, ergeben sich jetzt gute Chancen für Anleger. Doch Anleger sollten unbedingt darauf achten, nur in die besten Kryptowährungen zu investieren. Dafür hat die BÖRSE ON­LINE-Redaktion den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index für alle Anleger zusam­mengestellt. Aktuell stehen die zehn Coins im Best of Krypto Index für 65 Prozent des Marktwerts des gesamten Kryptomarkts.

So einfach können Sie investieren Anlegern bietet sich mit dem am Börsen­ platz Frankfurt gehandelten Indexzerti­fikat (WKN: A2URSJ) die Möglichkeit, das Risiko auf verschiedene Coins zu verteilen, aber dennoch am Wachstum des Krypto­markts teilzuhaben. In diesem Index sollen immer die zehn nach Marktkapitalisierung wertvollsten und beim Anbieter Leonteq handelbaren Kryptowährungen abzüglich der Stablecoins enthalten sein. Stablecoins sind an die Entwicklung des Dollar geknüpft und bieten daher weniger Kurschancen. Ein Rebalancing des Index und ein Aufstieg oder Abstieg von Coins wird alle sechs Mo­nate durchgeführt.

Im Index enthalten sind: Der Bitcoin als digitales Wertaufbewahrungsmittel, Ethereum als Blockchain-Computer, auf dem ganz viele andere Kryptoanwendungen wie DeFi oder NFTs laufen. Cardano ist ein Konkurrent von Ethereum und will noch skalierbarer und effizienter sein, während Polkadot es möglich machen möchte, dass verschie­ dene Blockchains miteinander kommu­nizieren und Daten austauschen können. Uniswap ist der Coin einer dezentralen Kryptobörse, auf der man Token tauschen kann. XRP ist ein Coin, den Banken und Zahlungsvermittler im internationalen Zahlungsverkehr nutzen sollen, Litecoin ist eine einfachere und schnellere Version des Bitcoin, Dogecoin ist eine Spaßwäh­rung, die ähnlich wie der Bitcoin funktio­niert, Solana ist ein Open­Source­Projekt, das vor allem im Bereich der Dezentrali­ sierten Finanzen (DeFi) eingesetzt wird, und Polygon ist eine Blockchain, die auf der Ethereum­-Blockchain arbeitet und alles noch skalierbarer machen will.

Wichtig für Krypto-Investoren

Insgesamt ist es wichtig, nicht zu viel seiner Investmentsumme in Kryptowährungen zu investieren. Denn in schlechten Marktphasen ist schnell mal viel weg. Man sollte sich lieber mit regelmäßigen Käufen einen guten Durchschnittskurs holen. Jüngere und risikobereitere Anleger können bis zu 20 Prozent ihrer Investmentsumme in Kryptos investieren. Ältere und eher risikoscheuere Personen sollten nicht mehr als 10 Prozent in Kryptowährungen schichten.

Insgesamt dürfte auch 2023 noch ein herausforderndes Jahr für Kryptos werden. Es wird keine Riesenrally geben, doch wir erwarten, dass 2023 wieder ein grünes Jahr für Kryptos unter viel Volatilität wird. Doch dafür müssen zuerst die Zinsen stagnieren oder bestenfalls leicht fallen und der US-Dollar-Index muss fallen, damit Kryptos steigen können. Warum das so ist, lesen Sie hier. Richtig viel Potenzial sehen wir erst in der zweiten Jahreshälfte und vor allem in 2024.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Cardano