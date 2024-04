Die Zeichen an den Börsen weisen immer mehr auf eine Korrektur hin und Anleger wappnen sich, dass es durch mehr globale Konflikte, Zinssorgen & Co. an den Märkten rumpeln könnte. Ist dies der Fall, können Anleger einen Blick auf diese exzellenten Aktien werfen.

Kommt es zu einem Crash oder einer Korrektur an den Märkten, dann ist die Panik bei vielen Anlegern häufig groß. Doch tatsächlich sind solche Situationen ideale Kaufgelegenheiten für Aktien, die zuvor zu unattraktiv für Anleger bewertet waren.

3 exzellente Aktien, die Anleger günstig aufsammeln können

Besonders auf diese drei Titel sollten Anleger im Fall eines Rücksetzers einen Blick werfen, denn sie sind insbesondere wegen ihrer operativen Excellenz und Marktstellung in der Vergangenheit exzellente Investments gewesen. Deswegen sind Sie auch Teil des BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit oder des BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index.

Exzellente Aktien: LVMH

Der Luxuskonzern LVMH ist in den vergangenen Jahren zum Börsenstar geworden und das nicht zu Unrecht. Wegen der breiten Aufstellung im Bereich des Schönen und Teuren sowie der Kreativität und der Preissetzungsmacht ist man zum zweitgrößten Unternehmen in Europa geworden.

Kommt es zu einer Korrektur an den Märkten und LVMH ist wieder günstiger zu haben (aktuelles KGV 26), dann kann dies für Investoren eine sehr attraktive Einstiegsmöglichkeit sein.

Exzellente Aktien: Berkshire Hathaway

Egal in welcher Marktphase – in der Vergangenheit war es immer die richtige Entscheidung, auf Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway zu setzen. Grund sind primär die breite Aufstellung und die Stabilität von Konzern sowie dem Investmentportfolio.

Kommt es zu einem Rücksetzer an den Märkten und Berkshire Hathaway ist billiger zu haben, dann kann das für Anleger eine ideale Chance sein, sich günstig Qualität in das eigene Portfolio zu holen.

Exzellente Aktien: Rheinmetall

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seit dem Boom des Verteidigungssektors unter Beweis stellen können, welche operative Excellenz in dem Wert geschlummert hat und in einer unsicherer werdenden Welt dürfte die Performance der Aktie weiter positiv sein.

Dementsprechend kann es sich für Anleger lohnen, im Falle einer Korrektur bei dem Wert zuzuschlagen, besonders da Rheinmetall nach der starken Rallye ohnehin in einer Konsolidierungsphase gelandet ist.

