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3U Holding

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WKN 516790
ISIN DE0005167902
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 61,77 56,63 56,32 61,83 54,82
    Nettogewinn (Mio) -2,05 -8,00 -8,63 0,84 3,10
    Gewinn/Aktie -0,05 -0,18 -0,26 0,02 0,07
    Dividende/Aktie - - - 0,05 3,20
    Rendite (%) - - - 3,26 155,34
    KGV - - - 76,60 29,43
    KUV 0,55 0,59 0,71 0,91 1,38

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die 3U Holding AG ist eine ursprünglich im Bereich Telekommunikation verankerte Management- und Beteiligungsgesellschaft, die sich seit 2007 auf das Beteiligungsgeschäft in den Bereichen Innovative Technologien und Erneuerbare Energien spezialisiert hat. Im Zuge der Restrukturierung gliederte die Gesellschaft ihr operatives Geschäft mit Telekommunikationsdienstleistungen auf die 3U Telecom GmbH aus, die unter dem Dach der neuen Holding als 100%ige Tochter gehalten wird. Im November 2007 firmierte die 3U Telecom AG in 3U Holding AG um. 2011 wurde das Segment "Breitband/IP", das von der LambdaNet Communications Deutschland AG verantwortet wurde, entkonsolidiert. Seither konzentriert sich die Gesellschaft auf die Beteiligungssegmente "Telefonie", "Services", "Erneuerbare Energien" und "Holding/Konsolidierung".

    Offizielle Webseite: https://www.3u.net

    Aktionärsverteilung