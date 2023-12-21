3U Holding
Aktuelle Nachrichten zu 3U Holding
dpa-AFX News zu 3U Holding
EQS-News: 3U HOLDING AG: Operativer Wendepunkt im ersten Quartal 2026 - EBITDA positiv, Erneuerbare Energien verdoppeln Betriebsergebnis (deutsch)
EQS-News: 3U HOLDING AG erhält DGNB-Gold-Zertifikat für neuen Unternehmenssitz in Marburg (deutsch)
EQS-News: 3U HOLDING AG: Testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 - Intensive Investitionstätigkeit, strategische Neuausrichtung und klarer Ausblick auf profitable Rückkehr (deutsch)
EQS-News: 3U HOLDING AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und Ausblick für 2026 (deutsch)
EQS-News: 3U HOLDING AG: Repowering-Projekt Langendorf erfolgreich abgeschlossen - Kapazität fast verdoppelt und Stromproduktion wird signifikant zulegen (deutsch)
EQS-News: 3U HOLDING AG: Erste neue Windkraftanlage des Repowering-Projekts Langendorf erfolgreich ans Netz gegangen (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|61,77
|56,63
|56,32
|61,83
|54,82
|Nettogewinn (Mio)
|-2,05
|-8,00
|-8,63
|0,84
|3,10
|Gewinn/Aktie
|-0,05
|-0,18
|-0,26
|0,02
|0,07
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|0,05
|3,20
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|3,26
|155,34
|KGV
|-
|-
|-
|76,60
|29,43
|KUV
|0,55
|0,59
|0,71
|0,91
|1,38
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die 3U Holding AG ist eine ursprünglich im Bereich Telekommunikation verankerte Management- und Beteiligungsgesellschaft, die sich seit 2007 auf das Beteiligungsgeschäft in den Bereichen Innovative Technologien und Erneuerbare Energien spezialisiert hat. Im Zuge der Restrukturierung gliederte die Gesellschaft ihr operatives Geschäft mit Telekommunikationsdienstleistungen auf die 3U Telecom GmbH aus, die unter dem Dach der neuen Holding als 100%ige Tochter gehalten wird. Im November 2007 firmierte die 3U Telecom AG in 3U Holding AG um. 2011 wurde das Segment "Breitband/IP", das von der LambdaNet Communications Deutschland AG verantwortet wurde, entkonsolidiert. Seither konzentriert sich die Gesellschaft auf die Beteiligungssegmente "Telefonie", "Services", "Erneuerbare Energien" und "Holding/Konsolidierung".
Offizielle Webseite: https://www.3u.net