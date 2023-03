Aktionären der Beteiligungsfirma winkt eine stattliche Dividende. Die stark unterbewertete Aktie hat aber noch mehr zu bieten. Ein möglicher Börsengang der Tochter Selfio verspricht viel Fantasie.

Am 15. Mai findet in Marburg die Hauptversammlung der Beteiligungsfirma 3U Holding statt. Dort soll dann auch die Ausschüttung einer hohen Sonderdividende beschlossen werden. Am gestrigen Mittwochabend hatte sich das Management erstmals konkret über eine Höhe der Gewinnauszahlung geäußert. Es sollen insgesamt 3,20 Euro je Aktie an Anleger ausgeschüttet werden. Die Rendite beträgt damit auf aktuellem Kursniveau von 4,85 Euro stolze 66 Prozent. Nach der Verkündung der stattlichen Dividendenhöhe machte die Aktie einen kräftigen Satz nach oben und notierte zeitweise schon dicht an der Marke von fünf Euro. BÖRSE ONLINE hatte den Wert früh empfohlen und immer wieder auf die mögliche Sonderdividende hingewiesen. Unsere Schätzung lag zuletzt bei zwei Euro plus X und wurde nun nochmals deutlich übertrumpft.

3U-Aktie deutlich unterbewertet

Der Hintergrund für die üppige Sonderprämie ist der Verkauf der Cloud-Software-Tochter Weclapp, der vor einigen Monaten mehr als 150 Millionen Euro netto in die Kasse spülte. Doch nicht nur die hohe Dividende macht das Papier als Investment interessant. Der Small Cap ist auch deutlich unterbewertet. Denn trotz des gestrigen Kurssprungs ist die Cashposition der Gesellschaft mit 4,89 Euro je Aktie (Stand per Ende September 2022) noch immer mehr wert als die aktuelle Börsennotiz. Das restliche Portfolio von 3U, das Beteiligungen in der Telekommunikation, im Onlinehandel und bei erneuerbaren Energien enthält, wird von der Börse mit weniger als null bewertet, was selbst unter Berücksichtigung eines Holdingabschlags nicht gerechtfertigt ist.

Selfio mit viel Potenzial

Zumal im Portfolio, das aktuell schon 1,50 bis zwei Euro je Aktie wert sein dürfte, viel Zukunftspotenzial schlummert. Die spannendste Beteiligung ist Selfio. Der Onlinehändler für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnologie soll in den kommenden Jahren organisch und durch Zukäufe in die Region dreistelliger Millionenumsätze wachsen und bietet Investoren die spannende Perspektive, entweder über einen Börsengang oder wie im Fall von Weclapp per Private-Equity-Deal hohe Wertsteigerungen zu erzielen.

Anleger sollten bei der 3U-Aktie nicht nur auf die Dividende schauen, die aktuell mit einer Rendite von 66 Prozent zwar extrem hoch erscheint, jedoch eine einmalige Sonderprämie aufgrund des Verkaufs von Weclapp ist. Die 3U-Story basiert nun langfristig darauf, hohe Wertsteigerungen aus dem vorhandenen Portfolio zu generieren und den weiterhin recht ordentlichen Cashbestand für den Ausbau der Portfolios und in das Wachstum des Fantasiebringers Selfio zu investieren.



BÖRSE ONLINE sieht auf aktuellem Niveau (4,85 Euro) noch deutliches Kurspotenzial und rät nach wie vor zum Kauf der Aktie. Wir taxieren das Kursziel auf 6,50 Euro und raten zu einem Stoppkurs von 3,50 Euro.

