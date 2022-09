Alleine am heutigen Börsentag steigt die Aktie von 3U Holding um 50 Prozent. Der Hintergrund dürfte alle Anleger interessieren und außerdem könnte das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht sein.

Das Unternehmen 3U aus Marburg brachte am Freitag eine Marktkapitalisierung von rund 90 Millionen Euro auf die Waage. 3U Holding ist dabei eine Dachgesellschaft für verschiedene Telekommunikationsmarken. Allerdings möchte das Unternehmen auch im Bereich Erneuerbare Energien und Cloud Computing Fuß fassen. Doch warum stieg der Aktienkurs dann heute um 50 Prozent an?

162 Millionen Euro für die Kassen

Das Tochterunternehmen Weclapp wurde am Wochenende für 227 Millionen an die niederländische Exact Group B.V. verkauft, wie das nebenwerte-magazin.com berichtete. Das holländische Unternehmen ist eine Beteiligung von KKR und Silverkake. Das Besondere daran: 3U erhält für seine 71-prozentige Beteiligung an Weclapp ganze 162 Millionen Euro. Und das bei einem Marktwert am Freitag von 90 Millionen Euro. Kein Wunder also, dass der Börsenkurs am Montag abging. Aktuell ist 3U Holding 133 Millionen Euro an der Börse wert. Also immer noch weniger als alleine der Verkaufserlös dieses einen Deals.

Sollten Anleger noch kaufen?

Diese Frage kann man natürlich nicht ganz eindeutig beantworten. Denn nach dem hohen Kursgewinn wollen manche Investoren vielleicht Kasse machen. Allerdings könnte es entweder direkt oder nach einem kurzen Luftholen wieder weiter bergauf gehen. Denn der Vorstand ließ Medienberichten zufolge bereits durchblicken, die Aktionäre in Form einer Dividende an dem abgeschlossenen Deal rund um Weclapp zu beteiligen. Aktuell beträgt die Dividendenrendite noch 2,29 Prozent – doch diese dürfte dann deutlich stärker ausfallen. Zudem erhält 3U jetzt massiv Geld, behält aber auch sein margenstarkes Geschäft mit Erneuerbaren Energien, sowie das Telekom-Geschäft und den Handelsplatz Selfio. Bei letzterem gibt es zwar noch etwas zu tun, doch insgesamt darf dieser Deal als sehr erfolgreich für 3U angesehen werden.