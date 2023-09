Unternehmensprofil

Die Aareal Bank AG ist eine international führende Immobilienbank, die auf die Emission von Pfandbriefen, Schuldscheinen und Schuldverschreibungen spezialisiert ist. Das Segment "Strukturierte Immobilienfinanzierungen" bündelt die Aktivitäten im Bereich der Immobilienfinanzierung und die des Sektors Treasury. Im Segment "Consulting/Dienstleistungen" sind Services und Dienstleistungen für die institutionelle Wohnungswirtschaft angesiedelt. Im Segment Aareon betreibt der gleichnamige Teilkonzern das IT-System- und -Beratungsgeschäft für die Wohnungs- und gewerbliche Immobilienwirtschaft. Zu ihren Kunden zählt die Aareal Bank nationale und internationale Investoren gewerblicher Immobilien (u.a. auch Fonds), Wohnungsbauträger und Unternehmen der Wohnungswirtschaft. Die Gruppe ist in mehr als 20 Ländern in Europa, Nordamerika und in Asien aktiv.

Offizielle Webseite: www.aareal-bank.com