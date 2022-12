Zwar gilt der Dezember nicht als klassischer Dividendenmonat, doch wir haben trotzdem einige interessante Dividendenrenditen gefunden. Auf was sich Dividendenjäger im Dezember freuen können.

Es gibt aus unserer Sicht 15 Aktien, die im Dezember eine gute Dividende zahlen. Insgesamt sind es noch mehr, doch oftmals handelt es sich dabei um sehr kleine internationale Unternehmen, die man in Deutschland nicht immer gut handeln kann. In diesem Artikel finden Sie also eine Liste mit 15 Aktien, die im Dezember eine gute Dividende zahlen, sowie drei Favoriten aus dieser Liste, die einen genaueren Blick wert sind.

Diese Aktien zahlen im Dezember Dividende

Aktie Dividendenrendite Gesamtjahr Aareal Bank 4,51% BlackRock 3,12% Broadcom 3,30% ConocoPhillips 2,86% Deutsche Pfandbriefbank 8,91% Devon Energy 1,24% FedEx 2,02% General Motors 0,44% Home Depot 2,76% KWS Saat 1,47% Linde 1,58% Nasdaq Inc. 1,48% Nike 1,19% Waste Management 1,77% Weyerhaeuser 6,52%

Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Dezember. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Dezember gibt.

Im Folgenden wollen wir uns noch unsere drei Favoritenaktien für Dividenden im Dezember anschauen.

Dividenden im Dezember mit der Deutschen Pfandbriefbank

Die Deutsche Pfandbriefbank zahlt zwei Mal im Jahr eine Dividende. Einmal nach der Hauptversammlung im Mai und dann nochmal im Dezember. Aktuell geben Broker die Dividendenrendite mit hohen 8,91 Prozent an. Wie viel Euro Mitte Dezember je Aktie an Dividende ausgeschüttet wird, steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr waren es nach 0,26 Euro im Mai nochmal 0,32 Euro im Dezember. Dieses Jahr gab es bereits 1,18 Euro Dividendenrendite im Mai bei der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie.

BlackRock-Aktie

Der weltweite Finanzdienstleister BlackRock zahlt eine vierteljährliche Dividende. Am 23. Dezember sollen wieder 4,88 Dollar je Aktie an Aktionäre ausbezahlt werden, was zu einer jährlichen Dividendenrendite von aktuell 3,12 Prozent führt. Der Ex-Tag ist der 6. Dezember 2022. Die BlackRock-Aktie konnte sich von ihren Tiefs zuletzt wieder sehr gut erholen und könnte sich ebenfalls als Kauf lohnen.

Weyerhaeuser-Aktie

Das Forst-Unternehmen Weyerhaeuser aus den USA zahlt ebenfalls eine Quartalsdividende. Am 16. Dezember sollen 0,18 Dollar je Aktie an die Investoren bezahlt werden. Der Ex-Tag ist der 1. Dezember. Insgesamt führt das zu einer jährlichen Dividendenrendite von ansehnlichen 6,52 Prozent.

Übrigens: Die Weyerhaeuser-Aktie befindet sich auch im BOERSE ONLINE Agrar und Nahrung Index.