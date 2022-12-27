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Acciona

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WKN 865629
ISIN ES0125220311
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e
    Umsatz (Mrd) 21,13 19,50
    Nettogewinn (Mrd) 0,56 0,88
    Gewinn/Aktie 9,72 15,79
    Dividende/Aktie 5,67 5,45
    Rendite (%) 2,43 2,95
    KGV 22,45 11,68
    KUV 0,59 0,53

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Acciona SA ist die Holding eines führenden spanischen Mischkonzerns. Die über 200 Konzernunternehmen sind seit 2013 den Geschäftsbereichen "Infrastructure", "Energy", "Water", "Services" und "Other Activities" zugeordnet. Der Bereich "Water" ist neu, die früheren Segmente "Real Estate", "Logistics and Transport Services" "Urban and Environmental Services" wurden den Bereichen "Services" sowie "Other Activities" zugeordnet. Im Sektor "Infrastructure" sind Bau- und Ingenieursdienstleistungen wie auch Transport- und Krankenhaus-Konzessionen angesiedelt. Der Sektor "Energy" ist mit der Stromerzeugung befasst. Zum Bereich "Water" gehören der Bau von Trinkwasserstationen, Entsalzungs- und Wasseraufbereitungsanlagen sowie die Verwaltung des gesamten Wasserkreislaufs. Im Bereich "Services" sind Anlagen- und Gebäudeverwaltung, Abfallsammlung und -behandlung, Flughafen- und Logistikdienstleistungen angesiedelt. "Other Activities" umfassen u.a. Immobilienaktivitäten und Weinproduktion.

    Offizielle Webseite: https://www.acciona.com

    Aktionärsverteilung