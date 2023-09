Unternehmensprofil

AEGON NV ist die Holding einer Versicherungsgruppe, die mit ihrer Marktkapitalisierung und ihrem Vermögen weltweit zu den größten Versicherungen zählt. Der geschäftliche Fokus liegt dabei auf Lebensversicherungen, Renten- sowie Spar- und Investmentprodukten. Neben einem eingeschränkten Bankgeschäft gehört auch das Unfall- und Kranken- sowie das generelle Versicherungsgeschäft zum Geschäftsfeld. Der Konzern arbeitet dabei über mehrere Vertriebswege sowie mit unterschiedlichen Marken (multi-channel, multi-brand) und ist hauptsächlich auf die drei Märkte Niederlande, USA und Großbritannien fokussiert. Weitere Aktivitäten bestehen in Asien, Europa und Amerika. Zum Geschäft zählen die Segmente "Life", "Individual Savings & Retirement", "Pensions", "Non-life", "Associates", "Asset Management" sowie "Distribution" und "Other". Der Konzern bedient seine Kunden in mehr als 20 Ländern und berichtet in den vier Regionen "Americas", "The Netherlands", "United Kingdom" und "New Markets".

Offizielle Webseite: www.aegon.com