Unternehmensprofil

Die AES Corporation betreibt Kraftwerke sowie Verteilernetze zur Erzeugung bzw. Distribution von Elektrizität. Erdgas, Kohle, Öl und Wasserkraft sind die meist genutzten Quellen in den 121 Kraftwerken des US-amerikanischen Stromkonzerns. Das operative Geschäft unterteilt sich in die vier Bereiche Generation (Stromerzeugung), Utilities (Verteilernetze), Alternative Energien (Windkraft, Biogasanlagen und Flüssiggas etc.) und Business Development (Entwicklung neuer Geschäftsbereiche). AES ist auf fünf Kontinenten mit 30.000 Mitarbeitern vertreten. Die Gesellschaft wurde 1981 gegründet. 1985 ging das erste Kraftwerk in Texas ans Netz.

Offizielle Webseite: www.aes.com