Unternehmensprofil

Ahold Delhaize ist einer der weltweit führenden Lebensmittelhändler. Mit rund 6.500 Geschäften bedient die Gruppe pro Woche mehr als 50 Millionen Kunden in den USA, Europa und Südostasien. Die lokalen Marken sind den Angaben zufolge in 34 Märkten Nr.1 oder Nr.2. Der Vertrieb erfolgt über eine breite Palette von Formaten, und zwar Supermärkte, Convenience-Stores, Online-Marktplätze, SB-Warenhäuser, Fachgeschäfte und Tankstellen. Ahold Delhaize ist aus der Fusion der niederländischen Koninklijke Ahold N.V. und der belgischen Delhaize Group S.A. entstanden, die am 24. Juni 2015 bekannt gegeben wurde und am 24. Juli 2016 in Kraft trat.

Offizielle Webseite: www.aholddelhaize.com