Unternehmensprofil

Air Liquide SA produziert und liefert Gase wie Sauer-, Stick- und Wasserstoff für Anwendungen in der Industrie, der Medizin und dem Umweltschutz. Mit einer Präsenz in über 80 Ländern ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer. Großkunden beliefert der Konzern über ein Pipeline-Netzwerk. Krankenhäuser und kleinere Kunden bedient Air Liquide mit in Flaschen abgefülltem oder vor Ort hergestelltem Gas. Sein operatives Geschäft untergliedert das Unternehmen geografisch in die Regionen "Europa", "Amerika", "Asien-Pazifik" und in die zusammengefasste Region "Mittlerer Osten und Afrika". Der Konzern honoriert ein langfristiges Engagement seiner Anleger mit einem Bonus von 10%, der zusätzlich zur ordentlichen Dividende ausgezahlt wird. Erste Aktivitäten gehen zurück in die letzten Jahre des 19 Jahrhunderts, als es Georges Claude gelang, Luft zu verflüssigen. Im Jahr 1902 wurde die Aktiengesellschaft L'Air Liquide gegründet.

Offizielle Webseite: www.airliquide.com