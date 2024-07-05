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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Airtel Africa Plc

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WKN A2PM3F
ISIN GB00BKDRYJ47
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2025e 2024e
    Umsatz (Mrd) 4,92 4,98
    Nettogewinn (Mrd) 0,27 0,42
    Gewinn/Aktie 0,08 0,09
    Dividende/Aktie 0,06 0,06
    Rendite (%) 3,61 -
    KGV 24,62 -
    KUV 1,32 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Airtel Africa plc bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter von Telekommunikations- und mobilen Gelddienstleistungen in Afrika. Die Gruppe ist in 14 Ländern tätig, vor allem in West-, Zentral- und Ostafrika. Durch den Ausbau der Netzpräsenz in ländlichen und städtischen Gebieten und die Gewährleistung eines stabilen Übertragungsnetzes hat Airtel dort Millionen Menschen den Zugang zu Telekommunikationsdiensten ermöglicht.

    Offizielle Webseite: https://airtel.africa

    Aktionärsverteilung