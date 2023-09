Unternehmensprofil

Die Airtel Africa plc bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter von Telekommunikations- und mobilen Gelddienstleistungen in Afrika. Die Gruppe ist in 14 Ländern tätig, vor allem in West-, Zentral- und Ostafrika. Durch den Ausbau der Netzpräsenz in ländlichen und städtischen Gebieten und die Gewährleistung eines stabilen Übertragungsnetzes hat Airtel dort Millionen Menschen den Zugang zu Telekommunikationsdiensten ermöglicht.

Offizielle Webseite: https://airtel.africa