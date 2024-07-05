Airtel Africa Plc
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H T
WKN A2PM3F
ISIN GB00BKDRYJ47
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Airtel Africa Plc
Kennzahlen (in USD)
|2025e
|2024e
|Umsatz (Mrd)
|4,92
|4,98
|Nettogewinn (Mrd)
|0,27
|0,42
|Gewinn/Aktie
|0,08
|0,09
|Dividende/Aktie
|0,06
|0,06
|Rendite (%)
|3,61
|-
|KGV
|24,62
|-
|KUV
|1,32
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Airtel Africa plc bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter von Telekommunikations- und mobilen Gelddienstleistungen in Afrika. Die Gruppe ist in 14 Ländern tätig, vor allem in West-, Zentral- und Ostafrika. Durch den Ausbau der Netzpräsenz in ländlichen und städtischen Gebieten und die Gewährleistung eines stabilen Übertragungsnetzes hat Airtel dort Millionen Menschen den Zugang zu Telekommunikationsdiensten ermöglicht.
Offizielle Webseite: https://airtel.africa