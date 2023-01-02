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Alba

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WKN 620990
ISIN DE0006209901
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) 315,16 409,69 377,64
    Nettogewinn (Mio) -1,73 7,50 10,90
    Gewinn/Aktie -0,17 0,76 1,11
    Dividende/Aktie - 0,60 4,17
    Rendite (%) - 2,91 8,87
    KGV - 27,11 42,34
    KUV 0,33 0,49 1,22

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ALBA SE (zuvor INTERSEROH SE) gehört zu den führenden Marktteilnehmern im Stahl- und Metallrecycling. Als Versorger von Stahlwerken, Metallhütten und Gießereien wird die verarbeitende Industrie beliefert. Der seit 2011 bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ALBA Europe Holding plc & Co. KG mit Sitz in Berlin wurde am 30. Juni 2021 zum Ende 2021 von dieser gekündigt. Die in diesem Vertrag vereinbarte Ausgleichszahlung an die außen stehenden Aktionäre (Garantiedividende) betrug für jedes volle Geschäftsjahr brutto 3,94 Euro je ALBA SE-Aktie abzüglich Körperschaftsteuer nebst Solidaritätszuschlag nach dem jeweils für diese Steuern für das betreffende Geschäftsjahr geltenden Satz. Das Börsenlisting erfolgt nicht auf Antrag des Unternehmens. Es unterliegt daher keinen Transparenzplichten. Mit dem Geschäftsjahr 2024 wurde nurmehr der Ienzelabschluss veröffentlicht; die Zahlen des Vorjahres wurden angepasst.

    Offizielle Webseite: https://www.alba-se.com

    Aktionärsverteilung