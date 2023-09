Unternehmensprofil

Die ALBA SE (zuvor INTERSEROH SE) gehört zu den führenden Marktteilnehmern im Stahl- und Metallrecycling. Als Versorger von Stahlwerken, Metallhütten und Gießereien wird die verarbeitende Industrie beliefert. Der seit 2011 bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ALBA Europe Holding plc & Co. KG mit Sitz in Berlin wurde am 30. Juni 2021 zum Ende 2021 von dieser gekündigt. Die in diesem Vertrag vereinbarte Ausgleichszahlung an die außen stehenden Aktionäre (Garantiedividende) betrug für jedes volle Geschäftsjahr brutto 3,94 Euro je ALBA SE-Aktie abzüglich Körperschaftsteuer nebst Solidaritätszuschlag nach dem jeweils für diese Steuern für das betreffende Geschäftsjahr geltenden Satz.

Offizielle Webseite: www.alba-se.com