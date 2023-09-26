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Alexandria Real Estate Equities Inc

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WKN 907179
ISIN US0152711091
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,52 2,63 - - -
    Nettogewinn (Mrd) -0,16 0,49 -1,22 0,51 0,28
    Gewinn/Aktie -0,64 1,80 -8,44 1,80 0,54
    Dividende/Aktie 2,85 2,88 4,68 5,19 4,96
    Rendite (%) 5,54 5,60 9,56 5,32 3,91
    KGV - 14,72 - 54,19 234,76
    KUV 3,88 2,03 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Alexandria Real Estate Equities Inc. ist ein urbanes REIT-Büro, das sich ausschließlich auf kollaborative Life-Science- und Technologie-Campi an AAA-Innovationscluster-Standorten konzentriert und diese in den wichtigsten städtischen Innovationsclustern Nordamerikas besitzen, betreiben und entwickeln. Alexandria begann 1994 als Garagen-Startup mit der einzigartigen Vision, eine neuartige Immobiliengesellschaft zu gründen, die sich ausschließlich auf die Betreuung der Life-Science-Industrie konzentriert. In den letzten 24 Jahren hat sich das Unternehmen als führendes Unternehmen für den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von kollaborativen und dynamischen Life Science- und Technologie-Campi an wichtigen Standorten von städtischen Innovationsclustern etabliert.

    Offizielle Webseite: https://www.are.com

    Aktionärsverteilung