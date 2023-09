Unternehmensprofil

Alexandria Real Estate Equities Inc. ist ein urbanes REIT-Büro, das sich ausschließlich auf kollaborative Life-Science- und Technologie-Campi an AAA-Innovationscluster-Standorten konzentriert und diese in den wichtigsten städtischen Innovationsclustern Nordamerikas besitzen, betreiben und entwickeln. Alexandria begann 1994 als Garagen-Startup mit der einzigartigen Vision, eine neuartige Immobiliengesellschaft zu gründen, die sich ausschließlich auf die Betreuung der Life-Science-Industrie konzentriert. In den letzten 24 Jahren hat sich das Unternehmen als führendes Unternehmen für den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von kollaborativen und dynamischen Life Science- und Technologie-Campi an wichtigen Standorten von städtischen Innovationsclustern etabliert.

Offizielle Webseite: www.are.com