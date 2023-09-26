Alexandria Real Estate Equities Inc
Aktuelle Nachrichten zu Alexandria Real Estate Equities Inc
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|2,52
|2,63
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|-0,16
|0,49
|-1,22
|0,51
|0,28
|Gewinn/Aktie
|-0,64
|1,80
|-8,44
|1,80
|0,54
|Dividende/Aktie
|2,85
|2,88
|4,68
|5,19
|4,96
|Rendite (%)
|5,54
|5,60
|9,56
|5,32
|3,91
|KGV
|-
|14,72
|-
|54,19
|234,76
|KUV
|3,88
|2,03
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Alexandria Real Estate Equities Inc. ist ein urbanes REIT-Büro, das sich ausschließlich auf kollaborative Life-Science- und Technologie-Campi an AAA-Innovationscluster-Standorten konzentriert und diese in den wichtigsten städtischen Innovationsclustern Nordamerikas besitzen, betreiben und entwickeln. Alexandria begann 1994 als Garagen-Startup mit der einzigartigen Vision, eine neuartige Immobiliengesellschaft zu gründen, die sich ausschließlich auf die Betreuung der Life-Science-Industrie konzentriert. In den letzten 24 Jahren hat sich das Unternehmen als führendes Unternehmen für den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von kollaborativen und dynamischen Life Science- und Technologie-Campi an wichtigen Standorten von städtischen Innovationsclustern etabliert.
Offizielle Webseite: https://www.are.com