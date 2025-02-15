Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Allstate Corp

%
H T
WKN 886429
ISIN US0200021014
Börse -
Stand -
Allstate Corp Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Allstate Corp

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Allstate Corp

    dpa-AFX News zu Allstate Corp

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Allstate Corp

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 73,24 70,23 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 6,78 8,25 10,27 4,60 -0,21
    Gewinn/Aktie 26,04 28,39 38,56 17,22 -1,20
    Dividende/Aktie 4,61 4,31 4,00 3,68 3,56
    Rendite (%) 1,74 1,63 1,92 1,91 2,54
    KGV 9,96 8,40 5,40 11,20 -
    KUV 0,92 0,98 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    The Allstate Corp. ist die Holdinggesellschaft der Allstate Insurance Company, die sich selbst als einer der größten Versicherer in den USA sieht und Lösungen rund um die Themen Auto, Haus, Leben und Rente konzipiert. Die Gruppe bietet Privatkunden in den USA und Kanada Vermögens- und Schadensversicherungen, Personen- und Lebensversicherungen wie auch Renten-, Bank- und Investmentdienstleistungen an und adressiert mit gesonderten Versicherungsprodukten auch Unternehmen. Ein wesentlicher Bereich repräsentieren die Autoversicherungen. Ergänzt wird das Angebot hier von einem Verkehrsservice (Allstate Roadside). Die Produkte des Versicherers werden unter den Marken Allstate, Encompass und Esurance über konzerneigene oder unabhängige Agenturen, über exklusive Allstate-Repräsentanten sowie über das Internet und Call-Center vertrieben. Allstate wurde 1931 als Teil des Unternehmens Sears, Roebuck and Company gegründet und ist seit 1993 börsennotiert.

    Offizielle Webseite: https://www.allstate.com

    Aktionärsverteilung