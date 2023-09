Unternehmensprofil

The Allstate Corp. ist die Holdinggesellschaft der Allstate Insurance Company, die sich selbst als einer der größten Versicherer in den USA sieht und Lösungen rund um die Themen Auto, Haus, Leben und Rente konzipiert. Die Gruppe bietet Privatkunden in den USA und Kanada Vermögens- und Schadensversicherungen, Personen- und Lebensversicherungen wie auch Renten-, Bank- und Investmentdienstleistungen an und adressiert mit gesonderten Versicherungsprodukten auch Unternehmen. Ein wesentlicher Bereich repräsentieren die Autoversicherungen. Ergänzt wird das Angebot hier von einem Verkehrsservice (Allstate Roadside). Die Produkte des Versicherers werden unter den Marken Allstate, Encompass und Esurance über konzerneigene oder unabhängige Agenturen, über exklusive Allstate-Repräsentanten sowie über das Internet und Call-Center vertrieben. Allstate wurde 1931 als Teil des Unternehmens Sears, Roebuck and Company gegründet und ist seit 1993 börsennotiert.

Offizielle Webseite: www.allstate.com