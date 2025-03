An den Märkten, die aktuell in wilden Bewegungen hin und her springen, ergeben sich für Anleger jetzt Kaufchancen. Besonders Qualitätsaktien, die Anleger für Buy & Hold forever nutzen können, sind dabei jetzt interessant.

Es kommt nicht häufig vor, dass qualitativ hochwertige Aktien für die Ewigkeit an den Börsen deutlich unter Druck geraten. Doch im aktuellen Markt, der wild und irrational hin und her zu springen scheint, kommt es tatsächlich vor, dass einige Buy & Hold forever Titel deutlich unter Druck geraten sind.

Für mutige Anleger kann das jetzt eine Chance sein, die Titel zu einer günstigen Bewertung einzusammeln und langfristig zu halten.

Diese Buy & Hold Forever Aktien bieten noch im März Kaufchancen

Besonders spannend sind dabei diese drei Titel aus dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index, die sich Anleger jetzt genauer anschauen sollten:

Alphabet-Aktie (Abstand zum Hoch: 18,2 Prozent)

Technologie-Aktien sind in den USA massiv unter Druck geraten. Doch gerade solide Marktführer wie Alphabet können dadurch jetzt für Anleger attraktiv sein.

Mit Blick auf eine für Tech-Konzerne moderate Bewertung mit KGV 19, die Wachstumsaussichten und die vielen Standbeine von Alphabet könnte sich bei dem Buy & Hold forever Wert eine Kaufchance ergeben.

Anglo American-Aktie (Abstand zum Hoch: 42,2 Prozent)

Minenwerte notieren aktuell wegen der global schwachen Wirtschaft und den niedrigen Rohstoffpreisen deutlich unter ihren Hochs. Doch genau dadurch kann sich jetzt eine antizyklische Kaufchance für Anleger ergeben.

Besonders breit diversifizierte und stabil aufgestellte Unternehmen wie Anglo American sind dabei einen Blick wert.

Mercedes Benz-Aktie (Abstand zum Hoch: 24,3 Prozent)

Zwar ist die Mercedes-Benz-Aktie zuletzt deutlich gestiegen, notiert aber weiterhin unter ihren Hochs. Hinzu kommt, dass der Autobauer aufgrund von Zollsorgen nicht vollständig von der aktuellen Rallye bei deutschen Aktien profitieren kann.

Für Anleger kann sich dadurch eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben, besonders mit Blick auf einen möglichen Superzyklus, der sich aktuell für Europas Wirtschaft durch die massiven Investitionen anbahnt.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.