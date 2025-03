Geht es endlich wieder bergauf für US-Technologieaktien? Am Montag erleben Börsenschwergewichte wie Tesla, Palantir und Nvidia einen kräftigen Kurssprung. Was die Rally an den US-Börsen auslöst und was Anleger jetzt beachten sollten.

Ist das die lang erwartete Trendwende an den US-Aktienmärkten? Zu Wochenbeginn zeigen sich die US-Börsen deutlich erholt. Besonders Technologieaktien wie Tesla, Palantir und Nvidia verzeichnen zweistellige Kurszuwächse und treiben die Indizes nach oben.

Seit Jahresbeginn standen US-Tech-Werte unter starkem Druck – ausgelöst durch geopolitische Spannungen, wachsenden KI-Konkurrenzdruck aus China und handelspolitische Maßnahmen der US-Regierung unter Donald Trump. Doch gerade diese Strafzölle sorgen nun für neue Hoffnung: Denn Anleger setzen auf eine moderatere Handelspolitik aus dem Weißen Haus.

Die wichtigsten US-Indizes setzen ihre Erholung aus der Vorwoche fort. Investoren hoffen, dass Trumps nächste Runde angekündigter Strafzölle gezielter und weniger drastisch ausfällt als befürchtet. Der Nasdaq 100 legt im Tagesverlauf aktuell um mehr als zwei Prozent zu, der S&P 500 gewinnt 1,6 Prozent, der Dow Jones notiert 1,3 Prozent im Plus.

„Der Ton scheint sich zu ändern, - von einem breit angelegten Trommelfeuer hin zu einem gezielteren, wechselseitigen Gefüge“, kommentierte Stephen Innes, Managing Partner beim Vermögensverwalter SPI Asset Management.

Für Anfang April wird mit weiteren Details zu Trumps Zollplänen gerechnet. Die Handelskonflikte sowie die jüngsten Sparmaßnahmen der US-Regierung hatten zuletzt die Konjunktursorgen verschärft.

Tesla, Palantir und Nvidia mit deutlichem Rebound

Besonders stark zeigt sich heute die Aktie von Tesla: Mit einem Tagesplus von zwölf Prozent ist sie der Spitzenreiter im Nasdaq 100. Trotz der heutigen Rally liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch rund 32 Prozent im Minus – der Kursanstieg setzt damit die Erholung nach den Verlusten der vergangenen Wochen fort.

Auch Nvidia überzeugt Anleger: Die Aktie des Chipherstellers steigt um 3,77 Prozent. Obwohl das Papier seit Jahresanfang rund 16 Prozent eingebüßt hatte, könnte der heutige Kurssprung als mögliches Signal für eine nachhaltige Gegenbewegung gewertet werden.

Zu den weiteren Gewinnern zählt Amazon: Die Aktie des Online-Riesen steigt um 3,4 Prozent und entfernt sich vom jüngsten Zwischentief – dem niedrigsten Stand seit Ende Oktober. Im Dow Jones ist Amazon damit der stärkste Wert des Tages.

Auch Palantir überzeugt mit einem Kursplus von knapp neun Prozent. Der Spezialist für Datenanalyse profitiert vom allgemein positiven Sentiment für Tech-Aktien.

Weitere große Tech-Konzerne wie Alphabet, Apple, Meta und Microsoft folgen dem Aufwärtstrend: Alphabet legt aktuell drei Prozent zu, Apple gewinnt 2,3 Prozent, Meta steigt sogar um vier Prozent, Microsoft notiert 2,1 Prozent höher.

Die starke Kursrally zeigt, wie schnell sich Stimmungen an den Börsen drehen können – und wie sensibel die Märkte auf politische Entwicklungen reagieren. Für Anleger heißt es nun: kühlen Kopf bewahren, die US-Handelspolitik aufmerksam beobachten und sich nicht von kurzfristigen Ausschlägen irritieren lassen.

Wer bereits in Technologieaktien investiert ist, sollte mit volatilen Phasen rechnen, langfristig jedoch am Ball bleiben. Neueinsteiger könnten gezielt auf Qualitätsaktien mit Erholungspotenzial setzen – immer unter Berücksichtigung des eigenen Risikoprofils und einer breit gestreuten Anlagestrategie.

Mit Material von dpa

Lesen Sie auch: Sogar besser als Rheinmetall? UBS verdoppelt Kursziel bei dieser Rüstungsaktie

Oder: Ist jetzt der beste Zeitpunkt zum Kauf von Tech-Aktien? Antizyklische Chance oder fallendes Messer?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple, Palantir Technologies.