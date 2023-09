Unternehmensprofil

Die alstria office REIT-AG ist ein Immobilienkonzern mit mehr als 40 konsolidierten Tochtergesellschaften. Die Geschäftstätigkeit ist fokussiert auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in großen deutschen Wirtschaftszentren. Ende 2020 umfasste das Immobilienportfolio insgesamt 109 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,4 Mio. qm und einem Gesamtwert von 4,6 Mrd. Euro. Die Objekte liegen überwiegend in den großen deutschen Büromärkten Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und Berlin. In diesen Kernmärkten ist alstria auch mit Büros vertreten. Grundsätzlich versteht sich alstria als voll integriertes und langfristig orientiertes Unternehmen, das sein Portfolio aktiv über den gesamten Lebenszyklus bewirtschaftet.

Offizielle Webseite: www.alstria.de